Как слоны в Африке помогают богатеть деревенским жителям и ликероводочной компании

Эти гиганты давно пристрастились к плодам дерева, известного как марула.

На протяжении веков слонов привлекал аромат созревших плодов марулы на равнинах Южной Африки. Местные жители давно заметили это пристрастие животных и научились использовать инстинкты слонов. Как только животные начинают собираться под деревьями марулы, жители понимают, что плоды готовы к сбору.

Марула, или склерокария (Sclerocarya birrea) – это листопадное дерево с широкой кроной из семейства сумаховых. Оно произрастает в лесистых районах Южной и Западной Африки, достигая до 18 метров высоту. Его плоды имеют тонкую желтую кожицу и белую мякоть, богатую витамином C (его в маруле содержится в 8 раз больше, чем в апельсине).

Местные жители в течение многих лет зарабатывают, собирая, сортируя и продавая фрукты ликероводочной компании Amarula, базирующейся в Южной Африке. Марула является ключевым ингредиентом сливочных ликеров и джинов Amarula, продающихся по всему миру.

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«Урожай марулы – одно из самых ярких событий года для местных сообществ (и для слонов). Это объединяет всех и является спасательным кругом для местных жителей, поскольку мы платим им за их усилия», – Шухуи Лим, менеджер по глобальному маркетингу в Amarula.

72-летняя женщина, которая собирала урожай марулы с самого детства, рассказывает, что деньги, которые она заработала от продажи фруктов, помогли ей прокормить свою семью.

«Это тяжелая работа, но во время сбора урожая у нас наступают хорошие дни. Я могу купить еду для своей семьи», – говорит жительница Южной Африки.

Перед продажей местные женщины сортируют плоды марулы Фото: Amarula

Есть только короткий промежуток времени, когда можно собрать плоды с деревьев марулы, которые нельзя культивировать: они растут только там, где хотят. Обычно, это период с января по февраль. Но определить точную дату начала урожая жителям помогают слоны. Благодаря своим инстинктам, они точно определяют время, когда плоды становятся зрелыми.

После изготовления ликера и джина Amarula компания нанимает местных жителей, чтобы они мастерили тканевые кисточки, которые обвивают горлышки бутылок.