Как спастись при ядерном взрыве? Что советуют физики

Если вы находитесь дома, не стоит стоять возле окон и дверей (кстати, это применимо практически к любым другим взрывам).

Физики Университета Никосии (Кипр) рассказали способ спастись при ядерном взрыве, если вы находитесь дома. Лучше всего оставаться возле стен и вдали от коридоров, дверей и окон, говорится в их исследовании, опубликованном в журнале Physics of Fluids.

Из-за светового излучения и ударной волны последствия взрыва распространяются гораздо дальше зоны полного разрушения, где люди погибают мгновенно. Но травмы, которые может получить человек из дома, которого достигла ударная волна, будут различаться в зависимости от его положения в этом здании и скорости воздуха при попадании взрывной волны в помещение.

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Моделирование взрыва мощностью 750 килотонн тротилового эквивалента показало, что скорость воздуха, проникающего в дом с ударной волной, увеличивается внутри помещения. Самые мощные силы действуют в течение короткого периода времени до полусекунды. Скорость воздуха в помещении за взрывной волной увеличивается. Это связано с расширением ударных волн, попадающих в пространство через отверстие — например, окно. Кроме того, канальные эффекты могут еще больше ускорить воздух в коридорах.

Поэтому людям, находящимся в отдаленных от эпицентра ядерного взрыва районах, не стоит стоять вблизи окон, дверей и коридоров. В этих местах поток воздуха может отбросить человека на несколько метров с высокой скоростью и ударить его об стены, что приведет к серьезным травмам или смерти.