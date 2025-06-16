Можно ли натренировать рыбок в аквариуме? Отвечает эксперт

Обучаем трюкам аквариумных обитателей под руководством тренера морских млекопитающих.

Тренировать можно гуппи, неонов, моллинезий и прочих обитателей домашнего аквариума. Как это правильно делать, рассказывает тренер морских млекопитающих «Москвариума», научный консультант и лектор детского нон-фикшн издательства «Ламинария» Алиса Колосова.

Обучить можно любое живое существо, у которого есть какое-то выраженное поведение. Просто одни могут овладеть сложными трюками, другие нет. Крупные хищные рыбы, живущие в одиночку, умнее мелких стайных рыб. Но это не значит, что с аквариумными рыбками нельзя работать.

Алиса Колосова, тренер морских млекопитающих Центра океанографии и морской биологии «Москвариум»

Как проводить тренировку

Мы наблюдаем за животным, и как только оно совершает интересное нам действие, даем условный сигнал. Это может быть включение или выключение света, щелчок, легкий хлопок по воде, легкий стук по стеклу, – главное, чтобы это всегда было одно и то же. Затем мы тут же подкрепляем положительный результат, поощряя рыбку едой. Дальше надо повторить это много-много раз, чтобы у животного сформировался условный рефлекс.

Со временем рыбка будет демонстрировать такое поведение все чаще, чтобы получить что-то приятное.

Кстати, для сложно устроенных млекопитающих список поощрений может быть довольно большим: это не только еда, но и игрушки, почесывания, поглаживания, внимание, интересные задачи. Но для аквариумных рыбок основная мотивация выполнять трюки – это угощение.

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Какие рыбки наиболее способны к обучению

Лучше всех учатся барбусы, астронотусы и особенно золотые рыбки. Золотая рыбка – самый большой интеллектуал среди наиболее распространенных видов аквариумных рыбок. С ней вы разучите самые интересные трюки. Но и другие рыбки также могут исполнять простейшие трюки – подплывать к тому месту, где вы будете легонько стучать пальцем по стеклу, реагировать на включение-выключение света. У нас был аквариум с рыбкой – петушком. Он умел плавать за пальчиком, подходить к стеклу в том месте, где пальчик приложишь, а также умел кружиться по кругу за палочкой.

Как правильно обучать жителей аквариума

Сначала надо выбрать рыбку, которую мы собираемся тренировать, и определиться с местом, куда она должна приплывать на стук. Потом мы просто наблюдаем за тем, как рыбка плавает. Как только она достигнет нужного места, мы тут же легонько стучим по стеклу аквариума. Видим, что животное отреагировало на стук, – даем корм. Затем все повторяем.

Важно, чтобы стимулы (раздражители, на которые животное будет реагировать) не накладывались друг на друга. Если вы подходите к аквариуму, тут же включаете свет и стучите по стеклу, рыбка свяжет это все с вашим появлением или с включением света и будет приплывать раньше времени. Поэтому сначала надо включить освещение и несколько минут побыть около аквариума, и только после этого приступать к тренировке.

Еще один, более сложный трюк, – проплыв через колечко. Опускаем колечко в воду и даем рыбке корм каждый раз, как она оказывается рядом с ним. В какой-то момент рыбка случайно проплывет через колечко, и мы тут же подкрепляем это действие угощением. Чем меньше времени проходит между действием и подкреплением, тем лучше результат.

На следующих тренировках мы ждем, когда рыбка повторит проплыв через колечко. Так она постепенно научится проплывать через кольцо всякий раз, как будет его видеть в аквариуме.

Фото: Unsplash

Как правильно поощрять питомца

Поскольку мы всегда обучаем какую-то конкретную рыбку, поэтому и угощение во время тренировок даем только ей. Здесь удобно использовать пинцет. Корм – самый обычный, из дневной порции животного. После тренировки отдаем рыбке оставшуюся часть еды.

Упражнения для золотых рыбок

Золотую рыбку можно научить следовать за какой-то целью. Нам будет нужен какой-то предмет – шариковая ручка, из которой вынут стержень, или пластиковая трубочка. Сначала научим рыбку прикасаться к предмету, погруженному в воду. В первые разы мы можем сами аккуратно прикоснуться к морде рыбки ручкой или трубочкой, и тут же угостить животное. Затем усложняем задачу: помещаем предмет в максимальной близости от морды рыбки, буквально в миллиметре. И когда она случайно коснется его, тут же даем ей еду. Потом мы будем помещать предмет в разных местах аквариума, чтобы рыбка к нему приплывала. Еще один вариант: начать поворачивать предмет вправо или влево в тот момент, когда животное почти что его уже коснулось. Постепенно рыбка приучится делать полный круг, следуя за предметом, или плыть за ним через весь аквариум по заданной траектории.

Еще один интересный трюк – с мячиком. Берем маленький легкий мячик и помещаем его на поверхность воды. Затем на первом этапе обучаем рыбку прикасаться к мячику, поощряя, когда у нее это получается, потом даем угощение тогда, когда у рыбки получается толкать мордочкой мячик.

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Лучшее время для тренировок

Проводить тренировки лучше незадолго до кормления: когда рыбка голодная, она более активная. Обычно тренировка включает пять-семь удачных повторений. Не стоит слишком усердствовать. Лучше идти крохотными шажочками. Не рассчитывайте, что рыбка освоит элемент за два дня, особенно если вы только начинаете обучать животное. Это довольно кропотливый ежедневный труд. Скорее всего, понадобится 50-70 успешных повторений, хотя все может получиться и гораздо быстрее.

Любой условный рефлекс, если его не подкреплять, начинает угасать. И это нормально. Чтобы рыбки не забыли трюки, надо им напоминать. Тренировки желательно продолжать, минимум, дважды в неделю даже тогда, когда трюк выучен.

Не ждите многого от аквариумных рыбок. Тренировки должны проходить на волне спокойствия и расслабленности. Если что-то не получается, не нервничайте и не злитесь. Для работы с рыбками нужны большая усидчивость, терпение и внимание – за животными надо пристально наблюдать, потом, в нужный момент, быстро дать сингал и тут же его подкрепить. Если тренеры – дети, то лучше, если им будут помогать родители, поскольку ребенку до 12 лет трудно сосредотачиваться надолго. Настройтесь на получение удовольствия от самого процесса – и тогда все получится!