Как выглядел «Титаник», когда его нашли: неизданные кадры с места катастрофы

Релиз видеосъемки от экспедиции, которая обнаружила затонувший корабль, приурочен к юбилею одноименного блокбастера.

81 минута редкого и в основном неопубликованного ранее видеоматериала впервые представлена зрителю в YouTube Океанографического института Вудс-Хоул (WHOI). Релиз приурочен к 25-летию и переизданию блокбастера «Титаник», режиссер и сценарист которого Джеймс Кэмерон продолжает поддерживать исследования корабля.

«Титаник» затонул в апреле 1912 года после столкновения с айсбергом. Это была одна из самых смертоносных морских катастроф в истории и уж точно – самая громкая. Погибло более 1500 человек.

Океанограф Вудс-Хоул Роберт Баллард и французский исследователь Жан-Луи Мишель обнаружили первые следы кораблекрушения в 1985 году на глубине около 3800 метров примерно в 685 км к юго-востоку от побережья Ньюфаундленда.

В следующем году Баллард возглавил экспедицию, в ходе которой к «Титанику» спустили глубоководный аппарат «Элвин» с закрепленной на нем маневренной удаленной камерой под названием «Джейсон-младший», которая могла проходить через узкие отверстия. С помощью этих аппаратов и было отснято опубликованное на днях видео.

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Другие экспедиции выявили признаки разложения обломков «Титаника», которые при затоплении раскололись на два основных куска. Серия погружений Eyos Expeditions в 2019 году под руководством Национального управления океанических и атмосферных исследований (NОАА) была первой за 14 лет и показала, что затонувший корабль «сильно пострадал от сильных и постоянно меняющихся океанских течений, поедающих металлы бактерий и естественной солевой коррозии».

«Как и многие, я был потрясен, когда "Элвин" и "Джейсон-младший" отважились спуститься к месту крушения. Выпуская эти кадры, WHOI помогает рассказать важную часть истории, которая охватывает поколения и весь земной шар», – прокомментировал издание видео Кэмерон.

Блокбастер Кэмерона, основанный на истории «Титаника», с Леонардо ДиКаприо и Кейт Уинслет в главных ролях, является одной из трех картин, получивших 11 «Оскаров», в том числе за лучший фильм и лучшую режиссуру.

Канадский режиссер также был автором знаменитого документального фильма 2003 года «Призраки бездны», в котором были увековечены одни из самых потрясающих кадров, когда-либо снятых на «Титанике». Кэмерон финансировал проект и был вторым пилотом подводного аппарата, построенного специально для этого погружения.