Как выглядели древние храмы: реконструкция шедевров архитектуры

Множество самых знаменитых памятников архитектуры дошли до наших дней в полуразрушенном состоянии. Компьютерные технологии позволяют узнать, как архитектурные шедевры выглядели на самом деле.

Дизайнеры из Польши однажды реализовали проект This Is Render: при помощи компьютерной отрисовки (англ. rendering — «визуализация») они предлагают различные дизайнерские и архитектурные решения. В 2018 году по заказу крупнейшего туристического сайта Expedia специалисты воссоздали облик нескольких мировых достопримечательностей.



Среди них – самое известное здание Древней Греции, Парфенон. Построенный на вершине Акрополя в 447 г. до н.э., он особенно сильно пострадал в 1687 году. Во время турецко-венецианской войны в его стенах хранились боеприпасы, и мощный взрыв разрушил значительную часть храма.

Пирамида Нохоч-Мул в Мексике. Фото: Neomam.com

В 40 км северо-западнее мексиканского Тулума лежат руины города Коба, процветавшего во время классического периода развития майя (около 250—900 годов н. э.). Предположительно, майя покинули эти места около 1550 года. Когда в начале XIX века постройки нашли европейцы, время и погода уже сделали свое дело. Компьютерная визуализация показала пирамиду из группы Нохоч-Муль (Nohoch Mul) – вторую по величине из известных пирамид майя.

Храм Юпитера в Помпеях. Фото: Neomam.com

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Храм Юпитера – главный храм Помпей – был построен в 150 году до н. э. Он сильно пострадал во время землетрясения 62 года, и в наши дни можно видеть только несколько колонн, оставшихся от величественного в прошлом сооружения.

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Храм Амона-Ра в Луксоре. Фото: Neomam.com

Развалины центрального храма Амона-Ра на правом берегу Нила, в пределах современного города Луксор, входят в число самых значимых памятников Древнего Египта. Луксорский храм был возведен по заказу Аменхотепа III в 1380 году до н.э., но теперь от него остались только полуразрушенные стены.



Среди других архитектурно-исторических шедевров, воссозданных в рамках проекта This Is Render – пирамида Солнца в Теотиуакане, римская площадь Торре-Арджентина и форт Milecastle 39 в Англии.