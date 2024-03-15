Как выглядит круглая радуга? Удивительное видео

Однажды ирландский фотограф снял радугу с помощью дрона. Это позволило получить ее полностью круговое изображение.

Радуга в необычном ракурсе — с высоты — была снята фотографом Мартином Маккенна (Martin McKenna) случайно. Мартин поддерживает сайт Nightskyhunter.com, где публикует снимки ночного неба и другие красивые виды. Несколько лет назад фотограф изучал возможности съемки при помощи квадрокоптера и долгое время оставался недоволен результатами.

В один из пасмурных дней он отправился на природу и снова запустил в небо дрон. Внезапно начался небольшой дождь, сменившийся радугой, и съемка с высоты позволила максимально полно запечатлеть это атмосферное явление.

Радуга только с Земли выглядит как дуга, на самом деле она описывает окружность. С верхних этажей небоскребов, с самолета или высоко в горах тоже можно увидеть полный радужный круг. Однако не всегда у наблюдателя под рукой оказывается камера, потому такие снимки достаточно редки.

В 2014 году Национальное управление по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) выбрало фотографию полного радужного круга, сделанную с вертолета в Западной Австралии, фотографией дня.

Фото: Colin Leonhardt/NASA

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Помимо того, однажды российским фотографам из проекта AirPano, создающим сферические аэрофотопанорамы с высоты, удалось «поймать» круглую радугу во время съемок водопада Виктория в Замбии и Зимбабве.

Фото: Airpano.ru

Запечатлеть круглую радугу повезло и одному из фотографов с нашего фотохостинга – Дмитрий Доронин не первый год снимает цветение рапса, но однажды ему посчастливилось заснять радугу с необычного ракурса. Панорама ниже сделана с дрона в Тульской области.