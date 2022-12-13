Как живет самая старая собака в мире? Ей больше 22 лет

Представители Книги рекордов Гиннесса рассказали о новом рекордсмене среди живущих собак – метису чихуахуа по кличке Джино недавно исполнилось 22 года.

Американец Алекс Вульф был второкурсником Университета Колорадо, когда вместе с двумя соседями по комнате решил, что было бы здорово завести собаку. Пройдясь по коридорам собачьего приюта Boulder Humane Society, друзья решили остановиться на Джино, помеси чихуахуа с собакой другой породы. Тогда миловидному пёсику было два года, а новоиспеченный хозяин Алекс даже не мог предполагать, что 20 лет спустя Джино будет признан самой старой собакой в мире.

Джино родился 24 сентября 2000 года, и теперь представители Книги рекордов Гиннесса признали его старейшей в мире собакой. Это произошло после того, как в октябре этого года скончалась Пебблз, 22-летняя собака породы той-фокстерьер, которая жила со своими хозяевами в Лонг-Айленде. Мы писали о ней здесь.

«Я тоже ходил в приют, когда Джино забрали домой. На протяжении многих лет Алекс сообщал мне, что Джино – на удивление – все еще жив», – Джесси Терзи, сосед Алекса по комнате в колледже.

После окончания второго курса Алекс отвез Джино в дом своих родителей в Лос-Анджелесе, где пес жил до выпуска своего хозяина. Сейчас Алексу 40 лет, и половину своей жизни он живёт с Джино.

«Я очень заботился о нем на протяжении многих лет, и он все еще в относительно хорошей форме… и все еще очень милый, что удивительно, учитывая его возраст!», – говорит Вольф.

По словам Алекса, сейчас Джино не такой резвый как прежде, он живет праздной жизнью. Раньше ему нравилось гулять по окрестностям в одиночестве, но с годами его зрение ухудшилось, поэтому теперь Джино нравится кататься в фургоне. Ему также нравится, когда ему чешут спинку, путешествовать на машине и дремать у камина.

Фото из архива Алекса Вольфа Фото: Guinness World Records

На протяжении многих лет Алекс экспериментировал с диетой своего питомца. Джино часто надоедало есть одну и ту же еду снова и снова, поэтому Алекс всегда пытался найти способы изменить рацион пса. Он готовил смесь из мягкой и твердой пищи, кормил пса разнообразными консервами и даже угощал человеческой едой.

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Сейчас новоиспеченный рекордсмен предпочитает вареную курицу и морковь с рисом, которые ему готовит Алекс. Из-за проблем с желудочно-кишечным трактом Джино также ест специальный корм для собак, поддерживающий работу почек. Чтобы напоить питомца, Алекс готовит особую смесь: козье молоко, смешанное с тыквенным порошком и рыбьим жиром.

По словам Алекса, Джино «в целом чувствует себя хорошо». Несмотря на то, что в последние несколько лет он пережил несколько тяжелых эпизодов, пес всегда хорошо реагировал на лечение и возвращался к своему обычному состоянию. Однако зрение и слух Джино уже не те, что раньше. У него также есть опухоль в надпочечниках, которая продолжает находиться под пристальным наблюдением.

Однако есть и хорошие новости – недавно Джино отвезли к ветеринару, и все его анализы показали, что лечение проходит успешно.

Фото из архива Алекса Вольфа Фото: Guinness World Records

Главный совет Алекса по воспитанию собак-долгожителей – «любить их безоговорочно и следить за тем, чтобы о них всегда хорошо заботились».

«Держите их активными, хорошо кормите их, проявляйте к ним много любви. Делайте им массаж спины, чешите их любимые места. Они заслуживают того, чтобы о них хорошо заботились и относились к ним как к частичке хозяина», – Алекс Вольф.

По человеческим меркам у собак довольно короткая жизнь – около 15-16 лет, и до этого возраста суждено добраться не каждому псу. Однако известно, что представители мелких пород живут дольше, чем крупные собаки.

Американская ассоциация ветеринарных врачей (AVMA) недавно предложила метод, позволяющий определить, сколько лет собаке в пересчете на человеческий возраст. Согласно нему, уже в возрасте года собака соответствует 15-летнему подростку, второй год прибавляет еще девять человеческих лет, а каждый последующий год – это четыре человеческих (для мелких пород). Если следовать этому способу подсчета, на данный момент Джино около 102 лет.