Как живут люди в «домах самоубийц» в Боливии?

В одном из самых оживленных районов города Эль-Альто туристы могут наблюдать ряд домов, буквально повисших над пропастью: местные прозвали их «дома самоубийц».

Несмотря на мрачные прогнозы насчёт разрушительного оползня, который вскоре может навсегда оборвать жизни жителей этих шатких конструкций, владельцы «домов самоубийц» покидать свои жилища не спешат.

Расположенные на краю обрыва в важных коммерческих районах Авенида Панорамика и Ла-Сехе, эти дома стали прибежищем и важными точками притяжения для большого числа торговцев, местных целителей и шаманов племени Аймара, известных в Боливии как ятири. Часть их работы заключается в подношении богине земли Пачамаме: ятири надеются, что она не позволит их домам кануть в лету. Вместо переезда шаманы надеются провести церемонию подношения земле в качестве «платы» за то, чтобы стабилизировать почву. Ятири обещают больше заботиться о земляном настиле и перенаправить дождевую воду так, чтоб она не разрушала скалу.

Реклама

Фото: Reuters video // screenshot

В последние недели в Боливии выпало большое количество осадков, увеличивая риск обрушения домов. Власти, отчаявшиеся убедить жителей эвакуироваться из опасного места, пригрозили прибегнуть к крайним мерам:

«Если они не захотят уходить, нам придется применить силу», – сказал недавно муниципальный секретарь по вопросам водоснабжения, санитарии, управления окружающей средой и рискам в разговоре с Reuters.