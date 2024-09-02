Какие продукты могут спровоцировать мигрень?

Несмотря на то что сыр и черный шоколад богаты триптофаном (аминокислота, из которой образуется «гормон счастья» серотонин), эти продукты не всегда полезны для организма.

Шоколад и сыр могут вызвать приступы мигрени, предупредил доктор медицинских наук терапевт Владимир Попов. По словам врача, особенно стоит быть осторожными с выдержанными сортами – сырами с плесенью или чеддером.

Попов настаивает, что для людям, склонным к мигреням, важно избегать продуктов, содержащих глутамат натрия («усилитель вкуса»), а также нитраты и искусственные подсластители, которые часто можно встретить в фастфуде или, например, колбасе.

Разумеется, одним из самых явных «провокаторов» мигрени является алкоголь. Для профилактики сильных приступов головной боли важно избегать приёма алкогольных напитков и пить не менее 1,5-2 литров чистой воды в день – а также не более трех чашек кофе в сутки. Также не стоит пить слишком много чая — больше шести чашек в течение дня уже перебор.

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Людям, которые часто страдают от мигреней, важно есть большое количество продуктов, богатых магнием – например, миндаль, кешью, авокадо, шпинат и цельнозерновые продукты. Врач настаивает, что важно употреблять много жирных кислот омега-3, которые содержатся в тунце или лососе, а также зелёные овощи (например, брокколи или капусту).

Ранее врачи рекомендовали не есть вегетарианцам слишком много грибов – оказывается, они не могут полностью заменить мясо, а вред для пищеварительной системы несут значительный.