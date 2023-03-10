Какие продукты помогут избежать авитаминоза? Объясняет эксперт по питанию

Весной лучше добавлять в рацион больше овощей, фруктов и зелени.

Несколько веков назад цинга убила около 2 млн путешественников и мореплавателей по всему миру. Считается, что болезнь, вызванная нехваткой витамина С, уничтожила больше моряков, чем все корабельные сражения, крушения из-за штормов и любые другие инциденты вместе взятые. И даже когда медикам стало понятно, отчего гибнут моряки, чинам потребовалось примерно полвека, чтобы ввести в их рацион обычные лимоны.

С появлением синтетических витаминов цинга практически исчезла. А вот авитаминоз в целом остался: каждую весну он проявляется у многих людей. Как распознать это состояние, и какие продукты помогут его избежать, Russian Traveler выяснял вместе с экспертом по питанию Акмалем Зиядуллаевым.

Акмаль Зиядуллаев эксперт по здоровому питанию и сооснователь компании Te Gusto «Весной у нас может обостриться множество заболеваний. Это происходит в связи с дефицитом витаминов, который начинает развиваться еще зимой и дает о себе знать во второй половине марта – начале апреля. В это время от неправильного, несбалансированного питания рискам подвергается не только пищеварительная система, но и щитовидная железа, а также другие жизненно важные органы нашего тела. Чтобы избежать риска возникновения заболеваний, эксперты современной медицины советуют включать в свой рацион продукты, богатые жирорастворимыми (A, D, E, K) и водорастворимыми (B1, В2, В5, В6, В9, В12, В15, PP, С) витаминами».

Эксперты советуют съедать не более одного-двух фруктов в день Фото: Unsplash

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По словам эксперта, дефицит витамина A можно предупредить, разнообразив свое меню желтыми и оранжевыми овощами, фруктами и ягодами: тыквой, морковью, хурмой, папайей, кудрявой капустой, шпинатом, листовым салатом, брокколи, шиповником. Также рекомендуется употреблять в пищу говяжью печень, рыбу, сливочное масло, сыры и яйца. Это поможет предотвратить нарушение зрения, дерматологические заболевания, стоматологические патологии, гинекологические болезни и инфекционные заболевания.

В рыбе и яичном желтке, кроме того, содержится витамин D, необходимый для лучшей усвояемости кальция и фосфора. Его богатым содержанием также могут похвастаться молоко и молочные продукты. Исключив их из рациона, мы подвергаемся риску развития вторичного гиперпаратиреоза, который способствует вымыванию кальция из костей и потере фосфата с мочой. Это может даже привести к появлению рахита.

Фото: Unsplash

Во избежание повреждения мышечных волокон и нейронов важно употреблять продукты, богатые витамином E: орехи, семена, авокадо, паприку, подсолнечное и рапсовое масло. А для того, чтобы поддержать баланс витаминов группы B, рекомендуется подключить свинину, овсяные хлопья, облепиху, курагу и чернослив, грибы и бобовые.

Отдельно эксперт отметить дефицит витамина C, который приводит к пониженной способности организма сопротивляться окислительным процессам, к истощению и раздражительности – наиболее частым симптомам авитаминоза. Поэтому важно есть цитрусовые, шиповник, киви, капусту и томаты.