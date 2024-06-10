Какие регионы пострадали больше всего от пожаров этой весной

Эксперты проекта «Земля касается каждого» проанализировали данные искусственного интеллекта: сколько миллионов гектаров сгорело весной и какие регионы пострадали больше всего.

Обычно июнь в России – это время, когда пик весенних пожаров уже прошёл, а сезон летних ещё не начался, поэтому можно подвести предварительные итоги. Это и сделали эксперты: благодаря искусственному интеллекту и карте ландшафтных пожаров Восточной Европы: вот ТОП-10 регионов России, пострадавших от весенних пожаров.

На 31 мая площадь пожаров в России составила 5,3 млн гектаров.

В ТОП-10 регионов по доле весенних ландшафтных пожаров от площади региона попали:

Еврейская автономная область; Астраханская область; Забайкальский край; Амурская область; Приморский край; Хабаровский край; Карачаево-Черкесская Республика; Республика Бурятия; Воронежская область; Курская область.

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Что горело?

Практически вся площадь ландшафтных пожаров пришлась на четыре основных типа растительности:

46% – травянистая растительность, кроме водно-болотной и растительности на культивируемых землях;

31% – водно-болотная растительность (включая тростниковые заросли, мари);

18% – древесная растительность;

5% – пашни и культивируемые земли (стерня, пожнивные остатки).

То есть из весенних ландшафтных пожаров 18% пришлось на леса, а 82% – на разнообразные открытые безлесные пространства. Это характерно для весеннего пика ландшафтных пожаров в России: огонь быстрее всего распространяется по сухой прошлогодней траве, тростнику или стерне, охватывает огромные безлесные пространства и уже с них переходит на леса, торфяники, поселения и объекты инфраструктуры.

Чем эта статистика отличается от официальной?

В России до сих пор нет официальных источников, в которых собиралась бы информация о всех видах ландшафтных пожаров, на землях всех категорий.

До недавнего времени основные по площади виды ландшафтных пожаров (горение сухой травы, стерни, пожнивных остатков) вообще рассматривались как «загорания, не подлежащие официальному статистическому учету» — это было прямо определено специальным приказом МЧС России. Порядок учёта изменился с начала 2019 года, но полноценную систему учёта ландшафтных пожаров пока так и не успели создать. В системе официальной статистики (ЕМИСС — единой межведомственной информационно-статистической системе) пока даже нет соответствующих показателей.

По лесным пожарам данные есть, причём разные: из сводок с мест и из системы дистанционного мониторинга ИСДМ-Рослесхоз, а по остальным видам лесных пожаров их пока просто нет. Поэтому приходится прибегать к помощи искусственного интеллекта, положенного в основу карты ландшафтных пожаров Восточной Европы.