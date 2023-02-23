Какие ритуалы мужской инициации до сих пор сохранились в племенах?

В дальних уголках Земли живут племена, где обряд инициации сохранился в первозданной жестокости.

До сих пор на Земле живут племена, сохранившие многовековые ритуалы инициации: сегодня сложно себе представить что-то подобное в современных городах. Но только так и не иначе, по мнению жителей этих удаленных от цивилизации мест, мальчики могут стать мужчинами.

Члены племени букусу (Западная провинция, Кения) забрасывают юношу содержимым желудка забитой коровы. Чуть позже все племя окружает молодого человека, чтобы осыпать ругательствами (ему важно не заплакать, иначе тест будет провален).

«Важный момент перехода от мальчика к мужчине – уход от родителей, от комфорта. Поэтому ритуалы мужественности связаны с насилием. В современном обществе похожим обрядом часто считается уход в армию», – говорит социолог Олег Тятигачев.

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На другом конце света – у племени гамилараай (Австралия) – все устроено иначе. Начало ритуала больше всего напоминает современные похороны: юношу укладывают на носилки, тело украшают, а вокруг собираются соплеменники и родственники, изображающие страдания и плач.

Потом молодого человека уносят – в следующий раз он появится в родной деревне только через несколько месяцев: вместе с наставником, живя в некотором отдалении от дома, он будет изучать нюансы охоты и язык своего народа. Четкой даты, когда будет происходить ритуал, нет – его каждому мальчику назначает вождь племени.

Фотография сделана во время ритуала Нагол, во время которого мужчины с острова Пентекост совершают прыжки с 30-ти метровой башни на землю, привязав ногу лианой. Односельчане поддерживают прыгунов танцами и пением. Маленький мальчик не скрывает своих переживаний. Фото: Юлия Павлова / фотохостинг rtraveler.ri

В Республике Вануату, которая располагается в Тихом океане на островах архипелага Новые Гебриды, обряд мужественности напоминает современное туристическое развлечение – «банджи-джампинг» (но намного опаснее).

Ноги мальчика привязывают к лианам – он должен спрыгнуть с деревянной башни высотой около 30 метров. Задача будущего мужчины – в нижней точке прыжка коснуться земли. Тренироваться для этого обряда мальчики начинают лет с восьми.

Егений Жигулев