Какие животные хуже всего переносят жару и как им помочь

Первая половина лета 2024 выдалось в России аномально жаркой. Справиться с такой погодой нашим хвостатым любимцам, как и людям, непросто.

Из домашних животных хуже всего жаркую погоду переносят брахицефалы – животные, у которых мордочка немного приплюснута, рассказал порталу «Победа26» Артём Арушанян, главный врач одной из ветклиник Ставрополья, где температуры в последние дни достигали сорока градусов.

Ветеринар пояснил, что к брахицефалам относятся бульдоги, мопсы, пекинесы и чихуахуа. Среди кошек от жары сильнее всего страдают шотландские и другие экзотические породы. А вот грызуны и другие мелкие домашние животные к высоким температурам относятся более спокойно.

Шотландская вислоухая кошка (Scottish Fold) Фото: Akimasa Harada / Flickr

Чем страшен перегрев у животного и как его избежать?

В жаркие дни важно отслеживать состояние своих питомцев и не допускать перегрева. Во время аномальной жары у животных повышаются испарения влаги с кожного покрова, из-за этого частота дыхания и пульса увеличиваются.

Яркими симптомами перегрева станут одышка, учащённое сердцебиение, вялость и апатия, снижение аппетита и рост температуры тела.

«Их можно спутать с признаками других болезней, поэтому при их проявлении нужно сразу обращаться к ветеринару», – напомнил ветврач.

Врачи предостерегают, что перегрев может привести к тепловому удару, а в крайних случаях и к летальному исходу.

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«В тяжёлых случаях у питомца могут начаться судороги и мышечный тремор, повыситься температура тела до 42 градусов, а это уже летальный исход», — добавил Артём Арушанян, напомнив, что особенно стоит быть осторожными с животными, которые уже страдают от неврологических заболеваний и проблем с сердцем.

Поэтому в жаркие дни домашним питомцам необходимо помогать охлаждаться: опрыскивать их холодной водой (это станет хорошей альтернативой купанию), протирать им лапы, носы и уши холодным полотенцем. А вот использовать лёд нежелательно – это может вызвать простуду.

При наличии дома кондиционера стоит установить температурный режим не ниже +21°C и не выше +25°C. Оставлять животное в душном помещении или в салоне машины категорически не рекомендуется – особенно мопсов и французских бульдогов — они могут потерять сознание от жары.

Сбривать шерсть у животного, несмотря на жаркую погоду, не стоит. Подшерсток обеспечивает зверям качественную теплоизоляцию. А вот убирать лишнюю длину и колтуны вполне приветствуется.

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В периоды жары гулять с собаками рекомендуется ранним утром, желательно с 6 до 11 утра, а на вечернюю прогулку выходить уже после пяти вечера.

Важно помнить, что у животного дома всегда должен быть доступ к воде: поэтому лучше расставить по дому сразу несколько мисок с водой или использовать автоматические фонтанчики-поилки.

Зоологи из Ростова ранее рассказали, что во время аномальной жары большое количество бродячих животных в городе гибнут из-за отсутствия доступа к воде и призвали неравнодушных граждан устанавливать в городе поилки.

К сожалению, согласно правилам в России, на официально оборудованных пляжах животным купаться запрещено (только если это не собака-поводырь, сопровождающая людей с ограниченными возможностями). Это связано с санитарными нормами. Поплескаться с животными можно на диких пляжах и в открытых водоёмах.

В то же время следует быть осторожными в местах с табличками «Купаться запрещено» – официально в таких местах доступ животному никто не запрещает, но есть риск подхватить инфекцию или пораниться о камни.