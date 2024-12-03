Какое здание — самое тяжёлое в мире?

Дворец парламента в Бухаресте считается самым тяжёлым административным зданием на планете, а в Европе дворец носит звание самого крупного подведомственного сооружения.

Вес румынского Дворца парламента, ранее известного как «Дом народа» или «Дворец Чаушеску», составляет более 4 миллиарда килограммов. На одну только отделку здания потребовалось 1 миллион м³ мрамора в белых, розовых и жёлтых оттенках.

Площадь дворца не такая огромная, как может показаться: здание расположилось на 350 тысяч м² (для сравнения, крупнейшее по площади здание в мире, глобальный центр «Новый век» в Китае, занимает 1,76 миллионов м²). Румынское здание гораздо скромнее: 270 метров на 240 метров в ширину, а высота его не более 86 метров, хотя подземные помещения уходят на глубину 92 метра.

Фото: Tim Rawle / Flickr

В административном здании 1100 тысяч помещений на 12 этажах, но отделка некоторых из них фактически так и не была завершена. Из 8 восьми подземных уровней, половина остаётся в процессе строительства. Интересно, что команда архитекторов – а она включала в себя более 700 человек во главе с главным архитектором Анкой Петреску — старалась использовать при строительстве преимущественно румынские материалы.

При возведении и декорировании дворца было использовано 3,5 тысяч тонн хрусталя, 700 тысяч тонн стали и бронзы, 900 тысяч м³ дерева для паркета и обшивки (в том числе древесина дуба, вишни, ореха, вяза, платана и клена), а из 200 тысяч м² ковров, многие были сотканы прямо на месте благодаря специальным станкам. В результате получилось не только самоё тяжёлое, громоздкое и объемное административное здание в мире (2 550 000 м³), но ещё и самое дорогое – в 2006 году его стоимость оценивалась в 4 миллиарда долларов.

Холл Дворца парламента в Бухаресте Фото: Linda Gerbec / Unsplash

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При этом история строительства здания не самая весёлая: румынская цитадель должна была стать точкой сосредоточения основных государственных институтов Румынии под предводительством генерального секретаря коммунистической партии страны Николае Чаушеску. Строительство началось в 1984 году – ради этого были уничтожены многие застройки исторической части города, включая остатки церквей, что вызвало волну недовольства. В строительстве, которое продлилось более десятилетия, приняли участие как минимум 20 тысяч рабочих.

Фото: Erwan Martin / Flickr

Когда работы уже двигались к завершению, Чаушеску был де-факто свергнут в ходе Революции 1989 года, бежал из Бухареста, был арестован и расстрелян вместе с женой. Новые власти решили дворец сохранить: уничтожать здание оказалось слишком затратно, да и жалко, ведь его строительство продолжалось даже в самые экономически тяжелые времена для страны (чему, по-видимому, тоже не все были рады). В итоге дворец сохранили и даже достроили – хотя для многих жителей Бухареста он остаётся мрачным напоминанием об ушедшей эпохе безграничной власти и непосильных трат. Сейчас в здании заседает румынский парламент и Конституционный суд, работает музей современного искусства, располагаются некоторые государственные учреждения, проходят конференции и экскурсии. Однако учитывая гигантский объем административных площадей, многие комнаты так и остались пустовать.

Фото: Göran Höglund (Kartläsarn) / Flickr