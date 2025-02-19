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Какой аэропорт в России считается самым опасным?

Какой аэропорт в России считается самым опасным?

В Ассоциации туроператоров России составили рейтинг воздушных гаваней нашей страны, где пилотам приходится сложнее всего.

Первую строчку в рейтинге аэропортов с «тяжелой» репутацией занимает аэропорт Сочи (Адлер).

Работники гражданской авиации отметили в разговоре с АТОР, что из-за особенностей аэропорта Сочи самолетам приходится заходить на посадку и взлетать только со стороны моря (а значит, зависеть от погодных условий). Более того, это приводит к тому, что многие воздушные судна (почти все) прибывают в Сочи с севера, и постоянно наматывают лишние круги. К счастью, профессионализм пилотов позволяет им с успехом справляться с трудностями и избегать серьёзных инцидентов, связанных с непогодой. Тем не менее, аэропорт Сочи не сильно жалуют. 

Фото: Igor Starkov / Unsplash
Аэропорт Сочи (Адлер)

Другими наименее любимыми воздушными гаванями среди пилотов являются аэропорты Иркутска и Мурманска. В первом случае лётчикам при посадке приходится  держать в уме плотную жилую застройку вблизи аэропорта и частые туманы, связанные с близостью Ангары. А вот мурманские «Мурмаши» имеют дурную славу из-за сильных ветров в районе аэродромов. Пассажиры критикуют воздушную гавань за отсутствие должных условий при получении багажа по прилету и антисанитарию.

В «антирейтинг» также вошли аэропорт Читы – за одну взлётно-посадочную полосу в холмистой местности рядом с «ветродувным» озером Кенон; аэропорт Петропавловска-Камчатского (Елизово), рядом с которым располагаются сопки и вулканы; аэродром в Абакане, где пассажиры часто испытывают на себе характерную «болтанку»; и омываемый мощными ветрами Волги волгоградский аэропорт Гумрак.

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