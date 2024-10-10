Какой город признали лучшим в мире?

Читатели американского журнала Condé Nast Traveller отдали большинство голосов австралийскому Сиднею.
Опрос среди читателей издания показал, что в этом году путешественники предпочитают неспешный ритм жизни и любовь к стильным открытым пространствам, которыми славится Сидней.
На второй строчке с небольшим отрывом оказалась Валенсия – третий по населению город Испании, который известен своей готической архитектурой, но при этом остаётся не таким переполненным туристами, как Барселона или Мадрид (последний, кстати, оказался в списке лучших городов на 11 строчке).
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Третье место досталось Сингапуру, далее идут Гонконг и Стокгольм.
В список лучших городов мира также вошли Токио, Вена, Берлин, Милан и Будапешт, Париж, Кейптаун, Чикаго, Стамбул, Пальма, Лас-Вегас, Севилья, Марракеш и Нью-Йорк.
Получается, что в двадцатку лучших городов мира попали сразу четыре испанских города и три американских. С учетом того, что журнал выпускается в США, подобная выборка не стала большим сюрпризом.
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