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№ 4 (13)

Сентябрь – ноябрь

Russian Traveler №4(13) 2024
Спецноминация от Jetour: поделись автомаршрутом!
Спецноминация от Jetour: поделись автомаршрутом!

№ 4 (13)

Сентябрь – ноябрь

Russian Traveler №4(13) 2024
Спецноминация от Jetour: поделись автомаршрутом!
Спецноминация от Jetour: поделись автомаршрутом!

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Какой город признали лучшим в мире?

Фото: Alex Wong / Unsplash

Читатели американского журнала Condé Nast Traveller отдали большинство голосов австралийскому Сиднею.

Опрос среди читателей издания показал, что в этом году путешественники предпочитают неспешный ритм жизни и любовь к стильным открытым пространствам, которыми славится Сидней. 

На второй строчке с небольшим отрывом оказалась Валенсия – третий по населению город Испании, который известен своей готической архитектурой, но при этом остаётся не таким переполненным туристами, как Барселона или Мадрид (последний, кстати, оказался в списке лучших городов на 11 строчке). 

Третье место досталось Сингапуру, далее идут Гонконг и Стокгольм.

В список лучших городов мира также вошли Токио, Вена, Берлин, Милан и Будапешт, Париж, Кейптаун, Чикаго, Стамбул, Пальма, Лас-Вегас, Севилья, Марракеш и Нью-Йорк.

Получается, что в двадцатку лучших городов мира попали сразу четыре испанских города и три американских. С учетом того, что журнал выпускается в США, подобная выборка не стала большим сюрпризом.

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