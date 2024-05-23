Какую группу крови больше всего любят клещи?

Ей оказалась вторая — но врачи призывают не расслабляться и обладателей всех остальных.

Клещи чаще всего кусают людей со второй группой крови. На втором месте по популярности идет первая группа, пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на исследование чешских ученых, размещенное в научном журнале Annals of Agricultural and Environmental Medicine.

Группа ученых провела эксперимент: собрала сто активных клещей и поставила перед ними четыре чашки Петри с человеческой кровью разных групп. Большая часть клещей (36%) выбрала кровь второй группы, чуть меньше (32%) — первой группы. Третьей по популярности у клещей оказалась четвертая группа (17%), и, наконец, последней, — третья группа (15%).

«Результаты показали, что исследованных клещей больше всего привлекала группа крови А (второй), тогда как наименее предпочтительной была группа В (третья), что было подтверждено статистически. Это означает, что группа крови человека может быть одним из факторов, повышающих риск укуса клеща и передачи опасных заболеваний», — отметили авторы исследования.

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При этом практикующие врачи не соглашаются с точностью такого исследования. Врач-эпидемиолог Людмила Карань объяснила журналистам, что клещи определяют приближение жертв, к которым они присасываются, улавливая не группу крови, а углекислый газ и вещества, выводимые через кожные железы.

«И чем больше этих веществ выделяет человек, тем более он привлекателен для клеща. Поэтому во время прогулок или пробежек в лесу надо быть очень внимательными, чтобы вовремя обнаружить напавшего клеща, тем более, если у человека есть открытые участки тела», — сказала врач, призвав к осторожности людей со всеми группами крови — не только самой популярной у паукообразных.