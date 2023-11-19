Эту породу собак особенно любили викинги

Ученые выяснили, что животные были похожи на современных борзых.

Ученые выяснили, каких собак заводили викинги. Оказалась, что порода животных была похожа на современных борзых, говорится в научной статье, опубликованной в журнале European Journal of Archaeology.

Исследователи изучили останки трех собак, которых еще в 1970-х годах нашли в лодочных погребениях эпохи викингов в Швеции. По своему строению животные оказались похожи на борзых.

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Викинги — жители северных стран, которые отправлялись покорять новые территории в поисках лучшей жизни. Они были умелыми мореплавателями и искусными воинами, заодно успешно занимались торговлей (продавали шерсть, железо и олово, кожу, пшеницу и рыбу) и земледелием. Принято считать, что их эпоха приходилась на раннее Средневековье, VIII—XI века.

В Средние века викингов часто хоронили в их ладьях. Рядом с телами оставляли боевое снаряжение, включая щиты, мечи и шлемы, а иногда и убитых животных. Кости собак нашли и в захоронениях викингов, раскопанных полвека назад на территории археологического памятника Старая Уппсала.

Автор научной работы Кристофер Николс решил измерить кости животных и выяснил, что в холке собаки достигали примерно 60 см, как и современные борзые. Похожим оказалось и строение челюсти. Судя по всему, викинги выбирали для себя благородную породу животных, подытожил ученый.