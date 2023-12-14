Канадец проехал 130 километров на велосипеде без рук

Его достижение занесено в Книгу рекордов Гиннесса.

Велосипедист из Альберты Роберт Мюррей вписал свое имя в книгу рекордов феноменальным достижением. Он проехал на велосипеде без помощи рук дистанцию 130,29 км. На преодоление дистанции у Мюррея ушло 5 часов 37 минут.

Перфоманс Мюррея стал частью кампании по сбору средств для Общества борьбы с болезнью Альцгеймера в Калгари.

«Болезнь Альцгеймера коснулась моей семьи. Я потерял свою бабушку из-за этой болезни. Побить рекорд и собрать деньги на важное дело было для меня двойной победой», – Роберт Мюррей.

Реклама

Роберт впервые начал кататься на велосипеде еще в детстве. Он ходил на уроки плавания и рано утром ездил на велосипеде с сестрой в бассейн. Каждый день он проезжал на велосипеде около 20 километров.

Роберт Мюррей Фото: Guinness World Records

В 15 лет он накопил на свой первый шоссейный велосипед, на котором он и побил рекорд.

«Многие детали с тех пор были заменены, но рама осталась той же. На нем много царапин и вмятин, оставшихся с тех пор, как я с него падал», – рассказал Мюррей.