Канадский рыбак случайно поймал на удочку акулу-людоеда

По мнению биологов, рыбаку попалась молодая большая белая акула: ее длина составляет 1,8-2,4 метра, а вес — 90-113 килограммов. Представители этого вида встречаются во всех океанах Земли, за исключением Северного Ледовитого. Это одни из крупнейших хищных рыб на планете, при этом они нападают на людей чаще сородичей, за что и были прозваны людоедами. Большие белые акулы могут достигать пяти метров в длину и даже больше.