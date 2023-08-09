Канадский рыбак случайно поймал на удочку акулу-людоеда

Мужчина рыбачил с удочкой на каяке в провинции Новая Шотландия.
В провинции Новая Шотландия (Канада) рыбак Рик Остин вышел в море на каяке и случайно поймал на удочку большую белую акулу, также известную как акула-людоед. Мужчина находился в Бассейн Минас, когда понял, что ему на удочку попалось что-то крупное. Это была акула, но Остин принял ее за морскую свинью и отпустил, а запись произошедшего опубликовал в соцсетях.
«Она довольно большая. Да, она довольно большая! О, черт! Серьезно, люди, я увидел это создание! Оно огромное», — сказал Остин за кадром, после чего акула выпрыгнула из воды.
По мнению биологов, рыбаку попалась молодая большая белая акула: ее длина составляет 1,8-2,4 метра, а вес — 90-113 килограммов. Представители этого вида встречаются во всех океанах Земли, за исключением Северного Ледовитого. Это одни из крупнейших хищных рыб на планете, при этом они нападают на людей чаще сородичей, за что и были прозваны людоедами. Большие белые акулы могут достигать пяти метров в длину и даже больше.
Ранее сообщалось, что женщина, отдыхавшая на пляже Рокуэй-Бич (Нью-Йорк, США), стала жертвой нападения акулы.
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