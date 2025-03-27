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Каракал из Египта покусал солдат на израильской военной базе

Каракал из Египта покусал солдат на израильской военной базе

Животное поймали и отправили в специализированную ветеринарную клинику.

Каракал (степная рысь) пробрался на военную базу, находящуюся на границе Израиля и Египта, и напал на группу солдат. Этот случай произошел в конце марта на базе возле горы Хариф. Хотя каракалы обычно ведут себя осторожно, этот хищник неожиданно проявил агрессию и ранил нескольких военных.

Местные СМИ сообщают, что животное могло прийти из Египта, однако детали нападения остаются невыясненными. После инцидента на базу прибыл сотрудник Управления охраны природы и заповедников, который смог поймать каракала. Животное отправили в специализированную ветеринарную клинику для диких зверей. После тщательного осмотра специалисты определят, можно ли отпустить его обратно в дикую природу.

Каракалы — это хищные кошки среднего размера, предпочитающие засушливые пустыни. Взрослый каракал может вырасти до 60–130 см в длину и способен разгоняться до скорости 80 км/ч во время охоты. Основу рациона этих кошек составляют кролики и мелкие грызуны, и обычно они стараются держаться подальше от людей.

Ранее сообщалось, что в испанской Марбелье поймали гулявшую по улице степную рысь — каракала. Оказалась, что экзота привезли из России под видом домашнего кота.

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