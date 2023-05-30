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Март/2023

Russian Traveler 01/2023
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Карандаш Гитлера, подаренный ему Евой Браун, продается на аукционе

Фото: Bloomfield Auctions

Стоимость лота оценивается в 50 тысяч фунтов стерлингов.

Посеребренный карандаш, предположительно принадлежавший Адольфу Гитлеру, будет продан с молотка в Белфасте по цене от 50 до 80 тысяч фунтов стерлингов (5-8 миллионов рублей). Считается, что это был подарок от его давней сожительницы Евы Браун на его 52-летие (20 апреля 1941 года).

В 2002 году карандаш купил коллекционер на аукционе. На нем есть надпись на немецком языке, оканчивающаяся на «Eva», и инициалы «АН». Теперь он снова продается. 

Аукцион Bloomfield пройдет в восточном Белфасте 6 июня. Кроме карандаша там будет выставлено много других исторических предметов: в том числе оригинальная подписанная фотография Гитлера и редкая рукопись о помиловании королевой Викторией ирландских повстанцев, осужденных за государственную измену в 1869 году.

«Важность личного карандаша Гитлера с гравировкой заключается в том, что он помогает прикоснуться к скрытой части истории и дает уникальное представление о личных отношениях Гитлера, которые он тщательно скрывал от глаз общественности», – Карл Беннетт, управляющий директор аукционного дома.

«Большая часть харизмы Гитлера во время его диктатуры проистекала из его тщательно выстроенной идентичности «отца немецкой нации», который отказался от личных связей в пользу преданности своей стране. Этот знак любви в виде персонального карандаша от Евы в день его рождения помогает раскрыть иллюзию, которой являлся публичный фасад Гитлера», – добавил Беннетт.

По словам Беннетта, для высококлассного коллекционера военных предметов эти артефакты должны восприниматься как часть нашего прошлого, вне зависимости от того, насколько темным и противоречивым был тот период истории, к которому они отсылают. 

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