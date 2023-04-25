Самый большой рынок в Азии: улица Кари-Баоли в Дели

В удушливом мороке индийской столицы улица Кари-Баоли висит яркой ароматической кляксой. Здесь находится самый большой в Азии рынок, где торгуют специями, травами и орехами.

Обычно на рынок попадают через Серебряную улицу, она же Чандни-Чоук – другой торговый нерв старого Дели. Есть верный ориентир: если вы начали чихать, значит, Кари-Баоли совсем близко. Пряная взвесь, парящая в воздухе, щекочет горло, ноздри и повергает в перевозбужденное состояние, вполне адекватное ситуации. В несмолкающем гаме лавочники расставляют товар и торгуются с клиентами, те же, толкаясь с грузчиками, высматривают нужный продукт.



По Кари-Баоли можно просто бродить, пропитываясь впечатлениями и запахами, но уйти отсюда с пустыми руками затруднительно. В случае с приправами неискушенный покупатель может растеряться – от разнообразия рябит в глазах. С орехами попроще. В эмалированных тазах лежат узнаваемые по российским прилавкам россыпи, с той лишь разницей, что в Кари-Баоли все свежайшее, неимпортированное, а от того несравнимо более вкусное.



Рынок специй, Khari Baoli Road, Old Delhi, пн-сб 6:00 – 18:00.

А что там купить?

Грецкий орех

Кроме кулинарии используется как прасад – подношение богам. В Кашмире орех добавляют даже в чай.

Фисташки

С равным успехом используются для острых маринадов и десертов – например, сладких шариков гулаб джамун.

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Кешью

Традиционно орехи обжаривают со специями, затем пропускают через мясорубку и готовят с овощами, курицей или рыбой.

Миндаль

Лежит в основе пасанда карри – популярных на севере мясных блюд. Кроме того, отличное средство от похмелья.

Мускатный орех

Входит в состав вкуснейшего мангового мороженого кульфи и смеси специй гарам масала.