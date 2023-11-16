Карта компьютерной игры угрожает терроризмом – ее проверит Следственный комитет

Российская Организация развития видеоигровой индустрии попросила Следственный комитет и Генпрокуратуру проверить карту «Киберспортивная» в Counter-Strike 2.
Российская Организация развития видеоигровой индустрии попросила Следственный комитет и Генпрокуратуру проверить карту «Киберспортивная» в Counter-Strike 2. Об этом пишет ТАСС.
Ее разработали для российского турнира «Большая Киберспортивная Лига». На карте «Дептранс Москвы» авторы карты представили «собирательный образ московской транспортной системы».
В связи с этим, по мнению представителей ОРВИ, она может представлять угрозу теракта из-за расположения на ней атрибутов реальных станций метро Москвы.
Представители организации также считают, что в условиях возросшей террористической угрозы недопустимо транслировать для молодежи контент, позволяющий взять на себя роль террориста.
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