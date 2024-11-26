Карта пишущей России: от Москвы до Забайкалья

11 октября на сцене Большого театра в Москве состоялась церемония награждения «Ясной Поляны» — крупнейшей литературной премии в России, которую вручают с 2003 года. «Ясная Поляна» — это навигатор по современной литературе. Книги, которые выбирают эксперты премии, не только следуют традициям классической прозы, но и поднимают актуальные темы.

Только представьте, литературная премия «Ясная Поляна» провела в этом году свой 22-й сезон! Премия была учреждена в 2003 году музеем-усадьбой Л. Н. Толстого и компанией Samsung Electronics. Являясь крупнейшей литературной премией России, на протяжении более 20 лет «Ясная Поляна» выступает самым настоящим навигатором для чтения, формируя списки книг, которые необходимо прочесть именно сейчас. Члены жюри и эксперты премии, среди которых известные литературные критики и писатели, ежегодно выбирают лучшие книги, поддерживающие традиции классической прозы и актуальные тенденции современной литературы.

Главная и, безусловно, самая интригующая номинация премии — «Современная русская проза». Каждый год читатели с нетерпением ждут, какие книги попадут в длинный и короткий списки и какое произведение получит титул «Выбор читателей».

> 200 произведений

В 2024 году на главную номинацию премии было подано более 200 произведений современных российских авторов, которые были опубликованы не позднее 2022 года.

В номинации участвовали издательства, «толстые» литературные журналы, писательские союзы и лауреаты премии прошлых лет.

В разные годы лауреатами становились Дмитрий Данилов, Герман Садулаев, Ольга Славникова, Андрей Рубанов, Наринэ Абгарян, Гузель Яхина и Евгений Водолазкин. Победителя невозможно угадать, зато можно точно сказать: им станет автор, который исследует границы человеческого опыта и придерживается идеалов гуманизма.

«Круг тем и проблем, поднятых авторами чрезвычайно широк, многие произведения продолжают традиции классической русской литературы: интерес к человеку с тонким психологизмом, к его месту в истории с эпическим масштабом событий, умение видеть в малых фрагментах картину современности», — говорит Марина Битокова, выпускница яснополянской Школы критики им. В. Я. Курбатова и участница рабочей группы премии, которая совместно с членами жюри рассматривают заявки, поданные на номинацию «Современная русская проза».

География премии Каждый год в списке участников — всё больше писателей из разных регионов России. Тверь, Орск, Орел, Элиста, Махачкала, Екатеринбург, Чебоксары, Минеральные воды: авторы стремятся рассказывать о своих родных местах и жизни в них.

Рассказываем, в каких регионах России сегодня живут писатели и о чем они пишут. Правда, здесь только малая часть большой галереи талантливых литераторов.

Москва, Леонид Юзефович

Писатель, сценарист, историк. Родился и живет в Москве. Леонид Абрамович пишет художественные тексты, основываясь на подлинных документах. В 2024 году его повесть «Поход на Бар-Хото» стала лауреатом премии «Ясная Поляна» в номинации «Современная русская проза». Это воспоминания русского офицера, который служил военным советником в монгольской армии и участвовал в штурме крепости Бар-Хото. Роман, который сначала похож на документалистику, а затем — на эпическое фэнтези.

Санкт-Петербург, Сергей Носов

Прозаик, поэт, драматург. Родился и живет в Санкт-Петербурге. Сергей Анатольевич написал множество книг и пьес, в том числе детских. В 2024 году книга Носова «Фирс Фортинбрас» вошла в шорт-лист премии «Ясная Поляна». Это история о человеке, в котором объединились старый слуга Фирс из «Вишневого сада» и молодой норвежский принц Фортинбрас из «Гамлета». Книга для тех, кто готов удивляться — текст от настоящего короля абсурда, каким и считают Носова.

6 номинаций

В премии – шесть номинаций: «Современная русская проза», «Иностранная литература», «Выбор читателей», «Пропущенные шедевры», «Молодость» и «Личность».

Калмыкия, Наталья Илишкина

Родилась и выросла в Поволжье, живет в Элисте в республике Калмыкия. Дебютный роман Натальи «Улан Далай» — это «степная сага», история трех поколений одного рода донских калмыков-казаков, семейства Чолункиных. Книга, в которой есть и реальные события, и архивные документы, и истории жизни обычных людей. Роман стал победителем в номинации «Выбор читателей» 2024 года.

В номинации «Выбор читателей» за книгу Натальи Илишкиной «Улан Далай» отдали 48% голосов в онлайн-голосовании на сайте премии.

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Наталья Илишкина Победитель в номинации «Выбор читателей» с романом «Улан Далай» «Я не могла себе представить, что через какое-то время буду стоять в этом зале, и мне читатели подарят такую возможность, — сказала Наталья Илишкина на вручении премии «Ясная Поляна». — Я благодарю редакцию, благодарю всех критиков, читателей за такую высокую оценку романа».

Орск, Екатерина Манойло

Писательница и литературный обозреватель. Родилась в Орске в Оренбургской области. В 2023 году её дебютный роман «Отец смотрит на Запад» вышел в финал премии «Ясная Поляна». Главная героиня романа Катя — дочь русской женщины Наины и казаха Серикбая. Она живет в небольшом посёлке на границе с Казахстаном и испытывает на себе влияние двух культур. А затем — уезжает в Москву, но вырваться из родных мест всё равно не может.

Дагестан, Ислам Ханипаев

Режиссер, сценарист и писатель. Родился и живет в Махачкале. Его дебютная книга «Типа я» стала победителем читательского голосования премии «Ясная Поляна» в 2022 году. Ханипаев написал повесть от лица восьмилетнего мальчика, который живет в Махачкале. Мальчик теряет мать, его обижают в школе, и он придумывает себе воображаемого друга — Крутого Али, который составляет список правил настоящего «воЕна». Книга о взрослении, принятии, травме и её преодолении.

Тверь, Мария Лебедева

Писательница и литературный критик. Родилась в Твери. Роман Марии «Там темно» вошел в лонг-лист премии этого года. Это история сестер, у которых, кажется, нет ничего общего — кроме отца. Кира работает в хостеле и мечтает написать книгу. Яся учится в школе, и всем кажется странной. Девушки знают друг о друге лишь по рассказам родных, но однажды им приходится встретиться.

Екатеринбург, Алексей Сальников

Писатель и поэт. Родился в городе Тарту, живет в Екатеринбурге. Главный хит Сальникова, роман «Петровы в гриппе и вокруг него», вошел в лонг-лист литературной премии «Ясная Поляна» в 2018 году. Петров-старший работает автослесарем, Петрова — библиотекарем, а Петров-Младший — учится в школе. Но перед Новым годом все заболевают гриппом, и жизнь простой уральской семьи превращается в настоящий уральский хоррор.

Интересный факт О региональной идентичности сегодня говорят в разных жанрах: и в формате семейной саги («Улан Далай»), и с помощью фэнтези-текста об обычаях и мифах («Рожденный от стерха»), и в истории взросления («Типа я»).

Минеральные Воды, Даша Благова

Писательница, которая выросла в Минеральных водах, уехала в Москву, а затем вновь вернулась на Кавказ. Дебютный роман Дарьи «Южный ветер» вошел в лонг-лист премии 2023 года. Это история девушки Саши, которая возвращается домой, пытается заново найти себя и открывает в психиатрической больнице радиокружок для пациентов. Не просто роман, а нежное признание в любви Кавказу и деликатная работа с темой инклюзивности.

Забайкалье, Нина Коледнева

Писатель, журналист, социальный антрополог и Член Союза писателей России. Родилась и выросла в эвенкийском селении на севере Забайкалья. Более тридцати лет изучает традиции, обычаи и мифотворчество первых народов мира. Побывала на Аляске и в племени Навахо в Америке. Всё это стало основной её творчества и фантастических авторских сказок о Севере. Книга Нины Коледневой «Рожденный от стерха» вошла в лонг-лист премии 2023 года.

Чебоксары, Евгений Кремчуков

Прозаик, эссеист, поэт. Родился в Смоленске, живет в Чебоксарах. Роман Евгения «Волшебный хор» в 2023 году вышел в финал премии «Ясная Поляна». Во время командировки в Японию Дмитрий Барвин узнаёт, что его друг детства, учитель истории Михаил Протасов, арестован. Дмитрий уверен, что это недоразумение, однако постепенно понимает, что всё гораздо сложнее. Евгений Кремчуков написал интеллектуальный и медитативный роман о поиске «срединного пути».