Каждый пятый россиянин скрывает планы на отпуск из-за суеверий

Новое исследование показало, что больше половины опрошенных верят в приметы, связанные с поездками.

Ни для кого не секрет, что россияне – народ суеверный. Избегание чёрных кошек, тревога при виде рассыпанной соли и настойчивое желание наступить кому-то на ногу «в ответ» у малознакомых с нашей культурой людей зачастую вызывают удивление — а у некоторых и откровенное недоумение.

Новый опрос от российского сервиса онлайн-бронирования Яндекс Путешествия ещё раз подтвердил: более 50% респондентов верят в приметы, связанные с поездками. А 15% из опрошенных даже признались, что как минимум один раз их путешествия срывались или проходили не так, как хотелось бы, именно «из-за несоблюдения примет».

Самой популярной среди жителей нашей страны остаётся традиция «посидеть на дорожку». 74% опрошенных подтвердили, что соблюдают этот обычай перед долгими поездками.

А вы знали? Примету «посидеть на дорожку» часто связывают с языческой традицией в нашей культуре. Считается, что злые духи могут последовать за путешественником и устроить ему в дороге неприятности. Наши предки верили, что присев на дорожку нечистую силу можно обмануть: создать видимость того, что никто никуда не уезжает. Другая трактовка этого обычая гласит, что необходимость посидеть перед выездом связана с желанием успокоить домового. Покровитель нашего дома может переживать, из-за того, что мы уезжаем, да ещё и забираем с собой вещи, которые он считает своими. Поэтому домашнего духа важно задобрить: сесть перед дорогой, выдохнуть, успокоиться и перечислить вслух список собранных вещей. С практической точки зрения от этой традиции одни плюсы!

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Среди других популярных примет: нежелание возвращаться домой, если что-то забыли (40%), и стремление посмотреть в зеркало перед выходом (38%).

20% опрошенных признались, что не делятся планами о путешествиях даже с близкими, чтобы не сглазить поездку, а 3% сказали, что не фотографируются перед поездками по той же причине.

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При планировании путешествий 8% россиян предпочитают не отправляться в путешествие в пятницу 13-го, а некоторые даже избегают планировать выезд на понедельник (5%).

Из основных казусов в дороге, связанных с несоблюдением примет, участники опроса отметили опоздание на рейс (29%), прибытие не в тот аэропорт или вокзал (8%), потеря ценных вещей во время путешествий (19%), а также прибытие в другой город или страну прилёта (10%).