Кем на самом деле является мумия «русалки» из Японии? Ей поклонялись годами

Необычный артефакт был объектом любопытства учёных в течение десятилетий, но только недавно его удалось исследовать.

Однажды учёный-фольклорист Хироси Киносита обнаружил в одном из храмов префектуры Окаяма мумию длиной около 30,5 см в коробке. Впервые он узнал о ней, увидев изображение странного существа в энциклопедии мифических существ.

Согласно записке, оставленной в ящике с мумией, неизвестный рыбак поймал загадочное существо между 1736 и 1741 годами, а затем продал его богатой семье. Как мумия попала в храм, неизвестно.

Как объясняют исследователи, эта мумия чем-то напоминает двух мифических существ из японского фольклора: амаби – русалок с клювами вместо рта и тремя отчетливыми хвостовыми плавниками – и нингё, рыбоподобных существ с человеческими головами. С обоими этими типами существ связаны истории чудесного исцеления и продления жизни. В одной известной сказке говорится, что некая женщина по имени Яо Бикуни прожила 800 лет после того, как случайно съела целого нингё.

Теперь углубленный анализ, наконец, выявил состав причудливой мумии.

Раньше она выставлялась в храме в стеклянном футляре для поклонения, но последние 40 лет мумия провела в несгораемом сейфе внутри храма, чтобы предотвратить ее разрушение. Только в прошлом году учёным удалось убедить служителей храма отдать мумию для исследования.

Обследование включало визуальную оценку, рентгенографию, рентгенографию КТ, оптическую и электронную микроскопию, флуоресцентный рентгеновский анализ, анализ ДНК и радиоуглеродное датирование.

Изначально учёные предположили, что это труп обезьяны с пришитым рыбьим хвостом, но все оказалось сложнее.

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Сканирование артефакта не выявило скелета, кроме челюстной кости Фото: Kurashiki University of Science and the Arts

Сканирование показало, что объект представляет собой мешанину из самых разных материалов. Кто-то знатно постарался, создавая этого «франкенштейна». При создании «мифического существа» использовались разные ткани, хлопок и бумага, покрытые смесью порошка древесного угля или песка с пастой.

Голова мумии в основном состоит из хлопка и покрыта веществом, похожим на гипс. Волосы на голове – это шерсть разных животных, а чешуя снята с двух видов рыб.

Верхняя часть тела покрыта кожей рыбы-фугу, а нижняя часть тела покрыта чешуей одного из видов горбыля. Ногти на пяти пальцах сделаны из животного кератина, вероятно, из рога. Челюсть была от какой-то плотоядной рыбы.

Между тем, радиоуглеродное датирование некоторых чешуек опровергает рукописную записку в ящике с русалкой, предполагая, что мумию создали на сотню лет после XVII века.

Как «русалка» оказалась во владении храма Эндзю-ин, до сих пор остается загадкой. Хотя её разоблачили, она всё равно остаётся важным артефактом своего времени и будет возвращена на место, где будет храниться под надзором священников.