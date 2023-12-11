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Кенгуру подрался с полицейским в Канаде

Фото: Unsplash

Животное сбежало от киперов и провело четыре дня в бегах.

В Канаде самка кенгуру, которая провела четыре дня в бегах, подралась с полицейским. Животное, которое везли в зоопарк Квебека вместе со взрослым детенышем, сумело сбежать из грузовой машины 30 ноября. Это произошло в тот момент, когда киперы сделали короткую остановку на отдых в сельской местности под Торонто. По словам киперов, самка кенгуру просто выпрыгнула из машины, перепрыгнула через них и скрылась в ночи.

Позже в соцсетях Канады стали появляться видео с кенгуру, однако выследить его не смогли ни киперы, от которых он сбежал, ни полицейские.

Лишь четыре дня спустя, в ночь на понедельник, 4 декабря, животное заметили два патрульных офицера, после чего четыре часа преследовали его в окрестностях города Ошава. При этом киперы посоветовали полицейским «просто схватить животное за хвост» (примечание редакции: это очевидно не самая лучшая идея при поимке кенгуру).

Офицеры последовали этому совету, но кенгуру в ответ ударил одного из патрульных. Несмотря на ожесточенное сопротивление животного, его все-таки удалось поймать, погрузить в машину, а затем доставить в зоопарк Ошавы, где кенгуру осмотрели ветеринары и оставили там. Однако позже животное планируют все-таки доставить в Квебек, куда оно так и не добралось из-за побега.

Ранее сообщалось, что в городе Редмонд (Западная Австралия) дикий кенгуру убил 77-летнего мужчину, который решил приручить животное и сделать его своим питомцем. 

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