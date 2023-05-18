Кенийские пастухи убили одного из старейших львов в стране

Самцу по имени Лункито было 19 лет.

Один из старейших диких львов Кении был убит пастухами, когда он забрел из национального парка Амбосели в деревню в поисках еды. До этого пастухи убили еще девять львов, в результате чего число убитых животных только на прошлой неделе достигло 10.

Лункито было 19 лет, и представитель Службы дикой природы Кении Пол Джинаро заявил, что лев был уже стар и слаб. Шесть других львов из того же национального парка были заколоты с помощью копий после того, как они съели 11 коз в районе Мбирикани округа Каджиадо. Сообщается, что эскалация конфликта между людьми и дикой природой обеспокоила правительство.

Министр туризма Пенина Малонза встретилась с местными жителями в районе Мбирикани, чтобы пояснить, что львов убивать не нужно, а стоит обращаться в службу охраны дикой природы. Она напомнила, что у правительства и природоохранных организаций есть программа компенсации для пастухов, чей скот был убит дикими животными.

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Однако в настоящее время пастухи настроены к хищникам более агрессивно из-за того, что люди и так теряют скот из-за сильной засухой в Восточной Африке (самой сильной за последнее десятилетие).

Крейг Миллер из природоохранной группы Big Life Foundation выразил сожаление по поводу гибели Лункито, заявив, что самец был самым старым львом в национальном парке Амбосели. По словам защитников природы, дикие львы редко живут более 15 лет.