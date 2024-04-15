Почему Хельсинки может уйти под воду к концу столетия?

Наводнения в столице Финляндии не редкость, однако год от года воды прибывает все больше. По прогнозам экспертов, к концу века ее уровень на городских улицах может достигать почти четырех метров.

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Хельсинки, столица и крупнейший город Финляндии, лежит на берегу Финского залива Балтийского моря. После сильных штормов вода нередко выходит из берегов, затопляя улицы. В числе объектов, страдающих от наводнений в первую очередь – Президентский дворец, расположенный на площади возле набережной. В 2001 году уровень воды у его стен достигал полутора метров, а в январе 2007 года после одного из штормов — двух метров. А в 2015 году последствиями бурь стало новое затопление улиц. Тогда ветер принес огромные потоки воды в Арабианранту, Таммисало и другие прибрежные районы.



Финские ученые, проанализировав динамику движения вод Балтийского моря в сочетании с влиянием ветра и изменениями климата, определили наиболее уязвимую от наводнений часть города. Самой ветреной точкой в Хельсинки оказался мыс Хернесаари, и здесь, по прогнозам, к 2100 году вода может подниматься до 3,97 метра.