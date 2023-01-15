Поглядите на самый мусорный остров на планете

Расположенный в южной части Тихого океана остров, лежащий на удалении 5000 км от ближайшего населенного пункта, полностью покрыт пластиковым мусором: его концентрация самая высокая на планете.

Свидетельства экологической катастрофы на тихоокеанском необитаемом острове Хендерсон нашли однажды ученые из Университета Тасмании и Королевского общества защиты птиц Великобритании. Согласно результатам проведенного недавно исследования, на острове площадью 37,3 кв.км лежит около 17,6 тонн пластикового мусора: 37,7 миллиона объектов в общей сложности.

На береговую полосу шириной до десяти метров волны ежедневно выносят около 27 новых предметов. Таким образом, плотность загрязнения острова составляет 671 объект на квадратный метр: это самая высокая концентрация в мире.

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Ученые объясняют это уникальным направлением океанских течений в сочетании с техногенным фактором. В прошлом веке произошел резкий рост производства пластика, и сейчас ежегодно с конвейеров по всей планете сходит более 300 миллионов тонн различных пластмасс. Большая часть этого объема не подвергается вторичной переработке. В результате материалы выносятся водой в океан, где наносят природе непоправимый вред.

Исследователи подчеркивают, что данные о мусоре на Хендерсоне носят приблизительный характер: подсчитаны были только объекты крупнее двух миллиметров, а влияние на обитателей океанов оказывают даже мелкие частицы, на которые под действием света распадаются полимеры. Медузы и рыбы принимают эти фрагменты за пищу и поедают их.

В свою очередь, более крупные представители фауны — морские птицы, рептилии и звери — проглатывают мелкие пластиковые предметы, вроде зажигалок, крышек и колец от бутылок. Животные не способны их переварить и вывести из организма, что в итоге приводит к их гибели. По данным ученых, пластиковый мусор напрямую угрожает 200 видам животных. В зоне риска — 55% морских птиц, в том числе два вида, обитающие на Хендерсоне.