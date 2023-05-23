Кинолог развеял миф о преданности собак

Четвероногие друзья человека преданы не только одному хозяину за свою жизнь. На деле животное ориентируется на дающих ему пищу и защиту людей.

Расхожее мнение о том, что собака выбирает себе хозяина один раз и навсегда, является мифом — об этом рассказал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. По словам Голубева, животное ориентируется на тех людей, которые дают ему кров, пищу и ощущение безопасности.

«Для питомца все, живущие с ним на одной территории, в равной степени значимы, если все они участвуют в его воспитании и уходе за ним», — объяснил эксперт.

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Голубев отметил, что, выбирая хозяина, питомец отдает предпочтение тому человеку, которого считает безопасным и предсказуемым. Для собаки важны комфорт и покой рядом с человеком. Если же она, напротив, ощущает тревогу и не знает, чего ждать от человека дальше, то вряд ли захочет строить с ним серьезные отношения.

При этом чем больше внимания человек уделяет своему питомцу, тем вероятнее, что собака привяжется к нему.

«Животные способны легко перестраиваться, когда попадают в руки к заботливым владельцам, и вновь формируют привязанности, если новые хозяева внимательны к их нуждам», — подчеркнул кинолог.

При этом собаки хорошо запоминают события и людей, несущих сильную эмоциональную окраску. Владельцев, к которым у них была сильная эмоциональная привязанность, животные помнят особенно хорошо — как и тех хозяев, которых они сильно боялись.

Ранее ветеринар Скотт Миллер назвал мифом расхожее мнение о том, что собаки виляют хвостом от радости — такое поведение также может быть признаком стресса и разочарования.