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Кит приплыл на соревнования Олимпиады

Фото: olympics.com

Он эффектно выпрыгнул из воды рядом с серфингистками.

В последний день олимпийских соревнований по серфингу, которые проходили у берегов Таити во Французской Полинезии, фотографы запечатлели неожиданный момент: на несколько секунд в кадре появился кит. Фотография морского гиганта, выпрыгнувшего рядом со спортсменками, быстро распространилась в интернете.

Кит неожиданно появился на безопасном расстоянии от бразильской спортсменки Татьяны Уэстон-Уэбб и костариканки Брисы Хеннесси, которые участвовали в полуфинальном поединке. Несколько фотографов, работавших на соревнованиях, успели сделать снимки этого момента. Одним из них был аргентинский фотограф и любитель триатлона Карлос Барриа.

Остров Таити, где проходят соревнования по серфингу, находится в 15,7 тыс. км от Парижа. Острова Французской Полинезии известны тем, что вокруг них киты собираются в больших количествах во время спаривания, родов и сезона миграции. Эта территория считается защищенной зоной для океанских гигантов.

Ранее сообщалось, что горбатый кит, у которого отсутствовали плавники на хвосте, был замечен в водах американского штата Вашингтон.

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