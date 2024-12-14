Кит-романтик ради самки проплыл 13 000 километров по трем океанам

Для этого ему понадобилось почти 10 лет.

Горбатый кит преодолел 13 тысяч километров от берегов Колумбии до Танзании ради своей самки. Об этом пишет The Independent.

Ученые впервые заметили и сфотографировали этого кита в 2013 году в Тихом океане у побережья Колумбии. Девять лет спустя, в 2022 году, его же увидели рядом с архипелагом Занзибар в Индийском океане. Исследователи отметили, что эти животные известны далекими миграциями между местами спаривания и кормежки — но обычно они не превышают восьми тысяч километров.

Поэтому, считают биологи, кит преодолел расстояние ради встречи с самкой. Такое поведение может быть следствием эволюционной адаптации к изменениям климата, окружающей среды и стратегии отбора половой партнерши. Не исключено, что такие причины могут изменить привычные маршруты миграций у всего вида.

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