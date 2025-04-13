Китаец не может снять квартиру с питомцем-буйволом

30-летний тренер по боксу завел себе необычное домашнее животное и теперь его раз за разом выселяют из съемных квартир.

Житель Китая пожаловался в социальных сетях на то, что его уже несколько раз выселяли из съемных квартир после того, как в январе он купил себе черного буйволёнка и начал жить с ним в одном помещении.

Мужчина, упомянутый в СМИ лишь по фамилии Чэнь, является профессиональным боксером, но сейчас работает тренером по фитнесу в городе Фошань провинции Гуандун. В январе Чэнь решил завести себе маленького черного буйвола и назвал его «Bull Demon King» («Демонический король быков»). По словам 30-летнего мужчины, питомец напоминает ему о том, как много он должен трудиться, чтобы достичь своих жизненных целей – но при этом не перестараться и не стать «ломовой лошадью».

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Чэнь рассказал в соцсетях, что сожительство с четырехмесячным теленком не доставляет ему больших хлопот: мужчина моет и кормит малыша, одевает его перед прогулками и тщательно убирает помещение за животным. По его словам, «Демонический король быков» обладает мягким нравом и начинает буянить только когда проголодается. Правда, арендодатели от таких жильцов не в восторге – за последние три месяца Чэна выселили уже дважды. Мужчина не сдается и сейчас подыскивает новое жилье для себя и своего любимца.