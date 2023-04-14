Китай объявил о первом случае смерти человека от птичьего гриппа

Женщина в Китае стала первым человеком, умершим от птичьего гриппа подтипа H3N8.

Женщина в Китае недавно умерла от H3N8, подтипа птичьего гриппа, который на сегодняшний день был диагностирован только у трех людей. Все три случая заболевания людей H3N8 были зарегистрированы в Китае.

Первый случай был зарегистрирован в апреле 2022 года: это случилось у 4-летнего мальчика из провинции Хэнань, который, вероятно, заразился вирусом от кур или диких уток. Второй случай произошел в следующем месяце у 5-летнего мальчика из провинции Хунань, который ходил на рынок, где продавалась живая птица. У первого мальчика заболевание протекало тяжело, и ему потребовалась интенсивная терапия, а у второго мальчика заболевание прошло довольно легко. Оба ребенка выздоровели.

Недавно зарегистрированный третий случай был обнаружен у 56-летней женщины из провинции Гуандун, симптомы которой впервые появились 22 февраля 2023 года. 3 марта она была госпитализирована с тяжелой пневмонией и умерла 16 марта.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), у пациентки было «множество основных заболеваний», и до того, как она заболела, она контактировала с живой домашней птицей, а также с дикими птицами рядом с ее домом. Позже исследователи собрали образцы из дома пациента и с близлежащего рынка и обнаружили, что образцы с рынка дали положительный результат на грипп A(H3), широкую категорию вирусов гриппа, к которой принадлежит подтип H3N8.

Реклама

«Имеющаяся эпидемиологическая и вирусологическая информация свидетельствует о том, что вирусы птичьего гриппа A(H3N8) не обладают способностью к устойчивой передаче среди людей. Поэтому текущая оценка такова: вероятность распространения от человека к человеку низка», – заявили в ВОЗ.

Однако, поскольку вирусы постоянно развиваются, важно продолжать мониторинг H3N8 для выявления изменений, которые могут сделать его более опасным для здоровья человека.

Вирусы H3N8 были впервые обнаружены у диких птиц в 1960-х годах и с тех пор время от времени обнаруживаются у живой домашней птицы в Китае, а также у других видов животных, включая морских тюленей.