Китай отзывает из США всех своих панд: американцы останутся без бамбуковых медведей

Договоры аренды животных с американскими зоопарками решили не продлевать. Таким образом, в США не останется ни одной панды.

В США впервые за полвека не останется панд — все американские зоопарки или уже отправили, или вскоре отправят животных в Китай. О том, что три панды из зоопарка Вашингтона уедут домой, 28 сентября объявила глава МИД КНР Мао Нин.

«Временно проживающие в национальном зоопарке в Вашингтоне панды Мэйсян, Тяньтянь и Сяо Цицзи в соответствии с намеченным ранее сроком будут возвращены на родину в конце этого года», — сказала дипломат.

Реклама

Китай не стал продлевать договор, согласно которому панды жили в США, и решил забрать животных. У зоопарка Вашингтона они находились в аренде с 2000 года. Ранее, в апреле, Китай уже забрал большую панду Я Я из зоопарка Мемфиса — ее передали Штатам в качестве посланника дружбы. Два других американских зоопарка, в Атланте и Сан-Диего, также должны отправить живущих у них панд в Китай до конца 2024 года.

Американские СМИ уже назвали решение о возврате панд политическим и высказали упреки в адрес КНР. Журналисты пожелали животным «всего наилучшего» и отметили, что «американская дружба более не имеет значения» для председателя КНР Си Цзиньпина.

Ранее сообщалось, что у панд Жуи и Диндин в Московском зоопарке родился детеныш — первый в России.