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№ 3(7)

Август

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Китай планирует построить 100 новых аэропортов к 2025 году

Фото: Can Pac Swire / flickr.com

Их общее число в этом случае достигнет пяти сотен.

Общее число сертифицированных аэропортов гражданской авиации в Китае достигнет 500 к 2025 году, прогнозирует Китайское объединение авиационной промышленности (AVIC).

Как заявил официальный представитель AVIC Цао Хэ в ходе 6-й Китайской выставки вертолетов, проходившей в Тяньцзине, Китай будет стремиться к достижению цели, чтобы в каждом из 2800 уездов страны был собственный аэропорт авиации общего назначения.

В материковой части Китая на конец 2022 года работало 399 аэропортов общего назначения, что на 29 больше, чем было годом ранее.

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