Китайца не пустили в Россию из-за «нарядного» паспорта

Загранпаспорт китайского путешественника был признан недействительным из-за большого количества сувенирных печатей.

Туриста из Китая не пустили в Россию из-за обилия декоративных пометок в паспорте – мужчину остановили ещё на пункте пограничного контроля города Суйфэньхэ.

Сообщается, что в загранпаспорте туриста красовалось множество сувенирных печатей из разных достопримечательностей Суйфэньхэ – старой православной церкви, Музея исторических документов и других. Турист прибыл в пограничный город Суйфэньхэ из другого населенного пункта и на радостях проштамповал декоративными печатями сразу несколько страниц паспорта – такую услугу предлагают во многих туристических местах, но предназначены они для специальных блокнотов или тетрадей, а никак не для действующих документов.

Сотрудник китайского пункта досмотра паспорт с «сувенирами» не оценил. Паспорт был признан недействительным, и раздосадованный турист до границы с Россией так и не добрался. Позже управление погранконтроля Суйфэньхэ опубликовало официальное предупреждение о том, что сувенирные штампы, рисунки и пометки могут испортить целое путешествие.

Пример сувенирного штампа из паспорта туриста Фото: Китайский портал weixin

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На заметку: в России подобные памятные печати тоже делают документ недействительным.