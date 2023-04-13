Китайца посадили в тюрьму за то, что он до смерти испугал тысячу цыплят

Он получил тюремный срок, потому что решил оригинальным способом насолить соседу.

В Китае мужчину посадили в тюрьму за то, что он напугал 1100 цыплят, после чего все птицы умерли. Мужчина по имени Гу напугал цыплят фонариком, в результате чего они погибли в давке.

Гу пошел на преступление из-за вражды с соседом. Мужчина умышленно пробрался на птицеферму своего соседа Чжуна с фонариком, чтобы вызвать у цыплят панику в ночи.

Вражда мужчин началась давно, в апреле 2022 года, когда Гу срубил деревья Чжуна без его разрешения, а затем жена Чжуна отволокла деревья обратно на участок, разозлив Гу. Поэтому он решился на оригинальную месть: ночью Гу пробрался на птицеферму и светом фонарика напугал цыплят. В результате 500 птиц сбились в угол и погибли в давке.

Полиция задержала Гу: ему предписали выплатить Чжуну компенсацию в размере 3000 юаней (около 436 долларов), но фермер не послушался. Гу вернулся на территорию Чжуна во второй раз и таким же образом убил еще 640 цыплят.

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Китайские власти подсчитали, что примерно 1100 мертвых цыплят стоили около 13 840 юаней, или около 2015 долларов, а суд округа Хэнъян в провинции Хунань в центральном Китае постановил, что Гу намеренно причинил Чжуну имущественный ущерб.

Гу приговорили к шести месяцам тюремного заключения и одному году испытательного срока.