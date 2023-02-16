Китайская полиция научила белок искать наркотики

Эксперты утверждают, что они также эффективны, как собаки-ищейки. И более пронырливы.

Традиционно работа по обнаружению наркотиков возлагалась на собак (и 300 миллионов рецепторов в их носах). Однако вскоре можно будет увидеть и других существ, снующих в поисках запрещенных веществ: китайская полиция набрала свой первый отряд белок-ищеек.

Шесть красных белок (Tamiasciurus hudsonicus) прошли успешную подготовку для работы вдоль границы в муниципалитете Чунцин на юго-западе Китая.

Эксперты уверяют: они столь же эффективны при обнаружении запрещенных веществ, как и собаки, но их небольшой размер позволяет искать в местах, недоступных для собак. Это тайникина складах или посылки в распределительных центрах, располагающиеся на высоте.

Полицейская бригада белок будет подавать сигнал – легонько царапаться при обнаружении наркотиков. Такая же технология используется для дрессировки собак. Видео, опубликованное китайским изданием People’s Daily, показывает, как грызуны носятся между объектами, чтобы обнюхать их в рамках лабораторных упражнений.

Дрессировщик полицейских собак Инь Цзинь рассказал, что потребовались годы, чтобы довести белок до такого уровня способностей, но они проделали «отличную работу».

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«Обоняние белок очень чувствительно. Просто наша технология дрессировки грызунов еще не была отработана, поэтому их не использовали в поисках», – Инь Цзинь.

Обучение белок – часть национального исследовательского проекта по привлечению нового отряда животных, борющихся с наркотиками, включая крыс. Но, несмотря на этот прорыв, пройдет еще некоторое время, прежде чем белки будут задействованы в полевых условиях.

Это не первые грызуны, чье обоняние используется для общественных нужд. Так, крыс уже более десяти лет используют для поиска и обезвреживания бомб. В прошлом году Магава – крыса-миноискатель, награжденная животным эквивалентом Георгиевского креста, – умерла после пяти лет работы в бельгийской благотворительной организации APOPO. Четвероногий сапер мог обыскать поле размером с теннисный корт всего за 20 минут; у человека с металлоискателем это занимает от одного до четырех дней.

В заявлении APOPO говорится: «За свою карьеру Магава обнаружил более 100 наземных мин и других взрывчатых веществ, что сделало его самым успешным миноискателем среди крыс на сегодняшний день».

Крысы могут обнаруживать химическое соединение во взрывчатых веществах и игнорировать любой металлолом, лежащий вокруг, что делает их намного более эффективными, чем металлодетекторы.