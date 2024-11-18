Китайский художник за год вырезал самую длинную полоску из листа А4

Для рекорда Пэй Хаочжэн проводил эксперименты с материалами и техниками резки.

Китайский художник Пэй Хаочжэн установил новый мировой рекорд, вырезав из листа бумаги формата A4 непрерывную полоску длиной 108,15 метров. Работа над этим проектом заняла у него более года, в течение которых он проводил эксперименты с различными материалами и техниками резки. Ранее Пэй уже получил известность благодаря своим работам в технике оригами, среди которых были создание 100 цветков из одного листа и самой большой фигуры улитки.

Для своего последнего проекта он выбрал серебристую бумагу с зеркальной поверхностью и выяснил, что лучшим инструментом для работы оказались обычные ножницы. После ряда попыток ему удалось вырезать чрезвычайно тонкую полоску, которую он затем преобразовал в полноценное произведение искусства. Сам художник отметил, что этот проект стал для него важным испытанием, позволившим глубже понять возможности одного листа бумаги.

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