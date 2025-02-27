Китаянка подвергла жениха «родовым» пыткам. Он чуть не умер

Семья мужчины собирается подавать на незадачливую невесту в суд.

Женщина из китайской провинции Хэнань довела своего жениха до некроза кишечника, заставив его 3 часа терпеть удары током в живот. Жуткое «предсвадебное испытание» затевалось, чтобы будущий супруг смог прочувствовать боль, которую женщины испытывают при родах и быть к ней более внимательным в будущем.

Подробностями интригующего конкурса девушка лично поделилась в китайской социальной сети REDnote. Она призналась, что идею подсказали ей мама с сестрой – последняя руководит родильным отделением, где и проходило испытание. Мужчину подключили к электростимулятору — по словам самой невесты, на этот шаг он пошел неохотно, будущего мужа пришлось уговаривать — и начали бить током. В течение первых 90 минут девушка медленно увеличивала интенсивность, а затем ещё полтора часа била его током на максимальной мощности.

«На 12-м уровне он вспотел и часто дышал из-за сильной боли. К концу опыта он был полностью истощен, а его желудок был твердым, как доска», – написала девушка в соцсетях.

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Сообщается, что всю ночь после эксперимента мужчина испытывал боль и рвоту, а вскоре его состояние ухудшилось до такой степени, что ему потребовалась срочная госпитализация. В больнице мужчине диагностировали некроз кишечника и назначили срочную резекцию. Семья жениха запретила девушке появляться в больнице и обещали подать на неё в суд. Кажется, помолвка была всё-таки расторгнута, так что все усилия женщины были напрасны. А ещё теперь ей грозит тюремный срок до трех лет и выплата компенсации несостоявшемуся супругу.

В социальных сетях, куда девушка обратилась за поддержкой, на неё тоже обрушился шквал критики. Вскоре женщина удалила пост и закрыла свой аккаунт, но её история к тому времени уже захватила интернет.