Китаянка получила перелом костей во сне: она злоупотребляла средством от солнца

Образ жизни женщины привел к тяжелой форме остеопороза.

Китайская женщина, длительное время сторонившаяся солнечного света, была госпитализирована с серьезными нарушениями здоровья. По данным издания South Morning China Post, врач отделения неотложной помощи провинции Сычуань Лун Шан рассказал о поступлении пациентки с многочисленными костными повреждениями, которые та получила, просто перевернувшись во сне.

Расследование показало, что женщина практически всю свою жизнь (с самого детства) целенаправленно скрывалась от солнечных лучей: она не носила коротких рукавов и юбок и всегда наносила солнцезащитное средство перед выходом на улицу. Эта привычка привела к сильному дефициту витамина D и тяжелой форме остеопороза.

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Доктор Лун Шан отметил растущую среди населения Китая популярность полного исключения контакта с солнечными лучами и подчеркнул рискованность подобного поведения. Недостаточное количество витамина D негативно влияет на процесс усвоения кальция организмом, снижает иммунитет и увеличивает вероятность развития тяжелых патологий.

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