Китаянка спасла мужа, которого похоронили заживо

Женщина услышала крики своего супруга – они доносились из-под земли.

Житель Гуанси-Чжуанского автономного района (Китай) оказался похоронен заживо и очнулся под землей. У мужчины, который жил с родителями, женой и сыном, были проблемы со здоровьем. Его жена много работала в соседних городах, чтобы содержать семью, в то время как за самим мужчиной ухаживали его отец и мать. Однажды мама принесла сыну обед, но нашла его без сознания и вызвала врача. Медик констатировал смерть китайца, подтвердив, что у того нет пульса и дыхания.

Тогда мать мужчины сообщила невестке о произошедшем и попросила ее приехать домой ради похорон. Жена покойного, шокированная внезапной смертью супруга, прибыла на церемонию погребения. Когда похороны завершились, она подошла к могиле, чтобы трижды поклониться ей, и тут услышала странные звуки, которые доносились из-под земли. Тогда женщина позвала мужа по имени — и услышала его крики.

Реклама

Фото: Unsplash

Собравшиеся на похоронах сразу же стали откапывать гроб, а затем, открыв его крышку, нашли вполне живого «покойника», которого сразу же госпитализировали. Медики установили, что китаец страдал от диабета, но долго не лечил его — следствием этого стала потеря сознания и обезвоживание. Пульс мужчины ослаб настолько, что врач ошибочно констатировал его смерть. Но, оказавшись в гробу, китаец очнулся из-за резкой нехватки кислорода. Врачи решили полностью покрыть расходы на его лечение за счет больницы, поскольку семья мужчины испытывает финансовые трудности.

Ранее сообщалось, что ученые изучили мумию предка Бориса Джонсона: выяснилось, что она умерла не от сифилиса.