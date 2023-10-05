авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 4(8)

Сентябрь-ноябрь

Russian Traveler №4(8) 2023
HAVAL – Компас России
HAVAL – Компас России

№ 4(8)

Сентябрь-ноябрь

Russian Traveler №4(8) 2023
HAVAL – Компас России
HAVAL – Компас России

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

Китаянка спрятала золотые слитки в нижнем белье и попалась на российской таможне

Фото: Telegram-канал «ФТС России | ProТаможню»

Нарушительнице грозит до семи лет лишения свободы.

Жительница Китая пыталась вывезти из России незадекларированные золотые слитки и попалась на границе — об этом сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС) России. Женщину остановили при выезде из Благовещенска из-за сработавшего металлодетектора.

При личном досмотре таможенники нашли у нарушительницы два золотых слитка с изображениями китайских иероглифов, которые та прятала в нижнем белье. Как оказалось, слитки были изготовлены из золота и серебра общей массой более 400 граммов — их оценили в 2,2 миллиона рублей.

«Женщина рассказала, что вывозила драгметалл в Китай для изготовления ювелирных изделий, и призналась, что спрятала слитки намеренно», — отметили в ФТС России.

В отношении нарушительницы возбудили уголовное дело. Ей грозит до семи лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.

Совсем недавно на таможне в Уссурийске задержали китайца, который пытался провезти в кроссовках полмиллиона рублей.

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2023