Клюква, юкка, розмарин: необычные ингредиенты кормов для животных

Корма для животных – и сухие, и влажные – это не только мясо. Это еще и всяческие полезные добавки, которые сделают вашего питомца здоровее, пушистее и энергичнее. Рассказываем о некоторых любопытных ингрединетах на примере отечественных кормов от AlphaPet.

На то, по какой именно системе нужно кормить домашних животных, существует множество разных точек зрения даже в экспертном сообществе. Например, некоторые учёные уверены, что для собак полезна веганская диета, другие утверждают, что их нужно кормить «человеческой» едой, а третьи вообще выяснили, что человек может спокойно есть собачий корм. В то же время существует и лист «табу» для питомцев: например, туда входят шоколад, шашлыки и орехи макадамия.

Но одно останется неизменным: если вы не хотите заморачиваться со взвешиванием порций или составлением подробного меню для хвостатого, лучше выбрать готовый корм, который уже будет содержать в себе все необходимое для счастливой (и сытой) жизни собаки или кошки.

В этом году на российский рынок вышла компания AlphaPet, которая занимается производством суперпремиум кормов качества холистик для собак и кошек.

В составе любого корма AlphaPet на первом месте всегда свежее мясо, а также натуральные ингредиенты: овощи и фрукты.

Для производства кормов марки в промышленных масштабах в Подмосковье построили целый высокотехнологичный завод – здесь делают продукцию высочайшего качества, которая сохраняет натуральную пользу отборных ингредиентов и соответствует природной физиологии кошек и собак.

Здесь протекает весь процесс создания корма – от запуска сырья на конвейер до упаковки готового корма.

Натуральность, физиологическое соответствие, польза и безопасность – основополагающие принципы разработки и производства AlphaPet.

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Ассортимент двух линеек сухих кормов AlphaPet, который можно сейчас найти на рынке, состоит из традиционных кормов для щенков, котят и взрослых животных, а также профилактических рационов – для стерилизованных питомцев, для кошек и собак с чувствительным пищеварением, а также для кошек, живущих в домашних условиях.

Разумеется, все потребительские и вкусовые свойства каждого корма тщательно тестируются перед тем, как создавать новый вид продукции – для этого AlphaPet работает под эгидой научно-производственного Центра Кормовых Технологий (ООО «НПЦКТ»). Здесь в специальных лабораториях тестируют различные свойства корма и проверяют продукцию на качество.

Какие полезные ингредиенты можно встретить в кормах AlphaPet, кроме чистого мяса?

Цикорий – это источник инулина для нормализации сахара в крови и поддержания пищеварительной системы.

Клюква (в кошачьих комах) – она обладает бактерицидными и противовоспалительными свойствами.

Юкка Шидигера нормализует работу пищеварения и поддерживает иммунитет. Приятный бонус: также она уменьшает неприятный запах фейкалий.

Льняное семя улучшает здоровье кожи и красоту шерсти.

Розмарин – натуральный антиоксидант, способствует нормализации пищеварения.

Зеленогубый моллюск – источник полезных веществ для поддержания здоровья связок и суставов.

Образцы корма обязательно дегустируют пушистые обитатели исследовательского центра – здесь в комфортных условиях живут 28 собак и 41 кошка. Они первыми пробуют продукцию и помогают вынести вердикт: выпускать ли питание в продажу или вернуться на доработку рецепта.

Сейчас бренд запускает линейку влажных кормов, которая выйдет на рынок в начале 2023 года. Особенность линейки заключается не только в высоком содержании мяса и мясного белка, но и в упаковке. Корм выйдет на отечественный рынок в перерабатываемой упаковке – блистере. Экологично, удобно, быстро и безопасно – всё что надо.

Ищите продукцию бренда в зоомагазинах, гипермаркетах, интернет-магазинах и у официальных дистрибьюторов.