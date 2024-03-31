Когда панда Катюша уедет в Китай из Московского зоопарка?

В Поднебесной ей могут начать искать «жениха».

Панда Катюша, которая родилась и живет в Московском зоопарке, в четыре года уедет на родину в Китай — об этом рассказали в пресс-службе организации. Там не исключили, что в Китае Катюше будут искать «жениха».

Получается, у посетителей главного зоосада страны есть больше трех лет, чтобы полюбоваться на растущую озорную панду, пока она не уедет в Китай. Все большие панды (Ailuropoda melanoleuca) в мире официально принадлежат КНР. Страна сдает животных в аренду зоопаркам по всему миру. При этом каждый детеныш, появившийся за пределами страны, также считается принадлежащим Поднебесной и должен быть отправлен туда спустя несколько лет.

В начале марта главную звезду Московского зоопарка переселили в большой вольер, расположенный в павильоне «Фауна Китая». До этого панда вместе со своей матерью находилась в небольшом и не экспозиционном помещении, которое было оборудовано для родов и первых месяцев жизни детеныша.

Когда Катюша окрепла и стала активно ходить и играть, ее решили выпустить в большой вольер — его она тоже осваивала постепенно и без спешки, при полной поддержке мамы. Вольер полностью безопасен для маленькой панды — там есть все необходимое для развития и развлечений Катюши: деревянные конструкции для лазания и отдыха, а также небольшой бассейн.

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Рождение маленькой панды в 2023 году стало большим событием в Московском зоопарке — в России такое произошло впервые. Родителями малышки стали большие панды из Китая, Жуи и Диндин: они жили в соседних вольерах несколько лет, но встретились «лицом к лицу» только этой весной и сразу понравились друг другу. В сентябре выяснилось, что детеныш, родившийся у них, является самкой. В результате онлайн-голосования москвичи назвали малышку Катюшей.

Впервые зайти во взрослый вольер Катюша попыталась в середине февраля — тогда ее визит в новое помещение продлился полминуты. До этого мама не раз делала попытки познакомить малышку со взрослым вольером — но Катюше больше нравилось просто заглядывать на неизведанную территорию. А прямо перед Новым годом она получила свою первую игрушку.