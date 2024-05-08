Когда в Москву вернется майское тепло?

Москвичи уже второй день смотрят за окно с недоумением – там разыгралась настоящая метель. По словам синоптиков, тепло вернется в столицу только в конце месяца.

Майское тепло вернется в Москву только в конце месяца. Об этом сообщил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин, пишет Москвич Mag.

Как объяснил Варакин, резкое похолодание со снегом во всей стране возникло из-за того, что Россия попала в так называемый «арктический мешок». Неожиданные холода пришли не только в Москву, но на Северный Кавказ и Урал, в Поволжье, Западную и Центральную Сибирь.

В столице самая низкая температура ожидается 9 мая. К утру местами даже может вырасти снежный покров до 3 см. Растает снег уже к 10 мая.

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Но сама температура ниже нормы в Москве и других городах продержится почти до конца месяца. Ждать возвращения тепла стоит только 20-х числах мая, предупредили в Росгидромете. В некоторые дни может быть тепло, но температура будет все равно ниже нормы (до плюс 14 градусов).

Однако летом, в июне и июле, в России ожидается жара. Температура, скорее всего, будет выше нормы — об этом свидетельствовал теплый апрель, отметил Юрий Варакин.