Последний опрос показал, что в России в два раза больше владельцев котов, чем собак.

На данный момент вечный спор между любителями котов и собак в России выигрывают кошатники. Онлайн-опрос от Яндекс 360 показал, что у нас в стране вдвое больше хозяев котов (23%), чем собак (14%).

В исследовании участвовали 1 272 респондента из 16 городов России в возврасте от 18 до 55+ лет.

Фото: Зайцева Анастасия Владимировна / фотохостинг Russian Traveler

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Опрос показал, что кошка или кот есть почти у каждого четвертого россиянина – причем большинство кошатников обитает именно в столице. Почти каждый второй житель Москвы (45%) приютил этого пушистого хищника.

«А вот любителей собак много в Екатеринбурге: по результатам опроса, каждый десятый житель столицы Урала — собачник», — гласят результаты опроса.

Также исследователи пришли к выводу, что молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет больше других дорожат снимками своих питомцев – 43% опрошенных признаются, что они хранят фотографии любимых зверей годами. Также эта группа респондентов чаще устраивает своим хвостатым фотосессии.